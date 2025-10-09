Zubeldía critica arbitragem após derrota do Fluminense diante do Mirassol: "Prejudica o trabalho"

O Fluminense perdeu para o Mirassol, na noite desta quarta-feira, por 2 a 1, pelo jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio José Maria de Campos Maia. O treinador Luis Zubeldía ficou na bronca com a arbitragem e reclamou de um gol anulado do Tricolor.

"Evidentemente os árbitros não estão conseguindo tomar boas decisões. Não sei se estão sob pressão, não sei se é por capacidade, não sei se é por casualidade. Evidentemente estão em uma fase totalmente negativa e, definitivamente, estão tomando decisões errôneas que condicionam o andamento do jogo. Que Deus queira que possam corrigir essa situação, porque isso prejudica o trabalho da gente. Evidentemente que estão sendo inoperantes e isso preocupa a todos que estão envolvidos com o futebol", disse Luis Zubeldía em entrevista coletiva.

Fim de jogo. Mirassol 2×1 Fluminense. O #TimeDeGuerreiros volta a campo na quinta-feira (16), contra o Juventude, no Maracanã. pic.twitter.com/RsABmtu5qY ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 9, 2025

Gol anulado gera revolta do Fluminense

O motivo da reclamação do treinador foi um lance que aconteceu logo aos 30 minutos do primeiro tempo. Lucho Acosta chegou a abrir o placar para o Fluminense, mas o VAR recomendou revisão do lance ao árbitro, que anulou o gol por conta de uma falta de Agustín Canobbio no início da jogada.

"Claramente o jogador do Mirassol pisa na bola, depois existe o contato, mas ele já está praticamente quase caído e sem o controle da bola. Depois, vem o último lance, a entrada forte. Não sei se eles estão aguentando a pressão. Creio que há muita pressão sobre eles e claramente não todos estão capacitados. Hoje, o VAR só chamou para essa situação pelo que aconteceu no último clássico entre São Paulo e Palmeiras, porque reclamaram que o árbitro não foi chamado", acrescentou Zubeldía.

Mirassol garante vitória na reta final

Ainda no final do primeiro tempo, Guilherme Marques abriu o placar para o Mirassol, mas Martinelli empatou a partida no começo da etapa final. Já nos últimos minutos, Negueba marcou o segundo gol do time da casa e garantiu a vitória.

"Fizemos uma boa partida, com alguns erros, claro, que nos custaram o gol, mas também com muitas virtudes. Recuperamos bolas e tivemos nossas situações de gol. O time esteve presente. Não gostei de como terminamos a partida. Nos últimos dez, 15 minutos, acho que poderíamos ter feito melhor. Mas o adversário também joga", analisou o treinador.

Essa foi a primeira derrota de Luis Zubeldía no comando do Fluminense após quatro partidas. Com o resultado, o Tricolor Carioca fica na 7ª posição, com 38 pontos somados. Por outro lado, o Mirassol subiu para a 4ª colocação, com 46 pontos.

Calendário do Fluminense

Fluminense x Juventude - 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

- 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e hora : 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Situação na tabela