Zagueiro vai de titular a reserva esquecido no Santos após chegada de Vojvoda

A chegada de Juan Pablo Vojvoda resultou em algumas mudanças no Santos. Alguns jogadores acabaram perdendo espaço, como o zagueiro João Basso.

O jogador de 28 anos não entra em campo desde 26 de julho, quando foi titular no empate de 2 a 2 com o Sport, fora de casa, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, o Peixe entrou em campo mais 10 vezes. Destes, o defensor foi relacionado para apenas três.

Ou seja, João Basso ainda não foi usado por Vojvoda e ficou fora até mesmo do banco de reservas nos últimos dois compromissos da equipe paulista.

Concorrência grande

Um fator que pode explicar a perda de espaço é o aumento de concorrência. O Santos contratou dois zagueiros na última janela de transferências: Adonis Frías e Alexis Duarte. Os dois, aliás, formaram a dupla titular da zaga do Peixe diante do Ceará, no último domingo.

O elenco alvinegro também conta com: Luan Peres, Zé Ivaldo e Luisão.

Altos e baixos no Santos

Basso chegou ao Santos em meados de 2023 e foi titular na reta final do Campeonato Brasileiro daquele ano. Após o rebaixamento, contudo, foi negociado com Estoril, de Portugal. Em junho de 2024, voltou de empréstimo, foi reintegrado ao elenco e terminou o ano entre os 11 inicias de Fábio Carille.

Já nesta temporada, o zagueiro está sofrendo para emplacar uma sequência. A sua melhor fase foi entre maio e julho, quando chegou a ser titular de Cleber Xavier.

Ao todo, ele disputou 12 partidas em 2025, sendo 10 como titular. Ele tem um gol e três cartões amarelos.

Próximo jogo do Santos

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

O Santos está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.