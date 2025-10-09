Topo

Wallace Yan inicia trabalho com coach após expulsão no jogo contra o Bahia

09/10/2025 13h44

O lateral Wallace Yan começou, nesta semana, um trabalho com o coach especializado em desenvolvimento mental de atletas, Cleiton Carvalho. O profissional já orientou o jogador Luiz Henrique, campeão brasileiro e das Américas pelo Botafogo. A primeira sessão ocorreu na última quarta-feira, um dia antes da reapresentação do elenco rubro-negro no CT.

A notícia vem após a derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova. Wallace entrou no segundo tempo e foi expulso após receber dois cartões amarelos com apenas dez minutos em campo. Por conta do episódio, o jogador será multado pelo clube carioca.

Objetivo do trabalho

Nas redes sociais, Cleiton Carvalho celebrou o início do trabalho com Wallace Yan. "Meu papel será ajudá-lo a desenvolver mentalidade de Seleção: foco, estabilidade emocional e clareza para performar no mais alto nível", escreveu o coach.

Próximo jogo do Flamengo

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

