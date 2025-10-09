Vitor Petrino celebra luta no UFC Rio e exalta fãs brasileiros: "Combustível"

Neste sábado (11), Vitor Petrino sobe no octógono do UFC Rio, na 'Cidade Maravilhosa', para encarar o americano Thomas Petersen. Lutando 'em casa' pela terceira vez desde que estreou no maior evento de MMA do mundo, o lutador mineiro espera poder contar com o apoio da torcida brasileira para conquistar sua segunda vitória seguida após subir dos meio-pesados (93 kg) para os pesos-pesados.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Petrino comemorou a oportunidade de, novamente, integrar um card do UFC no Brasil e fez questão de exaltar a importância dos fãs, que já esgotaram os ingressos para o show deste sábado, na 'Farmasi Arena', na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ). Para o lutador da equipe 'CM System', a participação sempre ativa da torcida brasileira dá um gás extra para os atletas dentro do octógono.

"O brasileiro sempre está presente em todos os eventos, seja no Brasil ou fora. A gente sempre consegue escutar uma voz ou outra no ginásio. Mas você poder lutar no Brasil, com toda a torcida a favor é uma parada que motiva ainda mais. Porque o lutador é igual tubarão, é motivado pelo cheiro do sangue, quando você escuta a torcida gritando em determinado momento, te motiva a querer finalizar a luta ainda mais. É um combustível para o lutador", afirmou o peso-pesado.

Rival mapeado e estratégia traçada

Ainda que conte com essa dose extra de motivação advinda do público carioca, Vitor não deixou de fazer o dever de casa. Com o jogo do seu adversário bem mapeado, o peso-pesado natural de Santa Luzia (MG) traçou uma estratégia - em conjunto com seus treinadores - para manter a luta na longa distância e usar sua velocidade para bater sem ser contra-atacado.

"O Thomas Petersen é um cara duríssimo, que já mostrou nas suas lutas que consegue durar todos os rounds, que mantém a força durante todos os rounds, e que faz um jogo chato, tentando a todo momento neutralizar o adversário. A estratégia é não deixar ele fazer esse trabalho. É manter a distância, bater e sair... Mas na nossa equipe, a gente está pronto para qualquer situação, seja no grappling, seja no chão, seja em cima, a gente está pronto para qualquer situação dentro da luta", finalizou.

Em busca do saldo positivo

Esta será a terceira participação de Vitor Petrino em um evento do UFC no Brasil. Nas duas oportunidades anteriores, a promessa do MMA nacional, de 28 anos de idade, venceu Modestas Bukauskas e perdeu para Anthony Smith. Agora, o mineiro vai em busca do saldo positivo em terras tupiniquins. Para isso, o mineiro terá que superar Thomas Petersen, que intercalou vitórias e derrotas em suas quatro primeiras apresentações no Ultimate.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok