Vinícius Júnior vira assunto nas redes após pedido de desculpas a Virgínia Fonseca

09/10/2025 09h33

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, voltou a ser destaque nas redes sociais ? desta vez, por um motivo fora dos gramados. O jogador se envolveu em uma polêmica com a influenciadora Virgínia Fonseca, após o fim de um breve affair entre os dois. A situação ganhou grande repercussão quando Vini Jr precisou ir às redes sociais pedir desculpas publicamente.

O relacionamento entre Vinícius Júnior e Virgínia Fonseca teria chegado ao fim após o vazamento de mensagens entre o jogador e a modelo Day Magalhães, o que gerou grande repercussão entre fãs e páginas de fofoca. O episódio rapidamente colocou o nome do atleta entre os mais comentados da internet.

Internautas reagem à polêmica de Vinícius Júnior

Nas redes sociais, a reação do público foi imediata. Muitos internautas ironizaram a situação e compararam o momento atual de Vini Jr com a postura mais disciplinada de outros jogadores durante a Data FIFA.

"Essa Data FIFA tá maluca mesmo... O Neymar postando 10 stories por dia na academia e o Vini Jr saindo em todos os posts da Choquei", brincou um usuário.

Outros criticaram o atacante pela exposição desnecessária.

"Que papelão do Vini. O cara foi melhor do mundo em uma temporada e na outra tá fazendo textão de desculpa para ficante", comentou outro internauta.

Houve também quem apontasse que o pedido de desculpas teria sido mais uma tentativa de proteger a imagem pública do jogador.

"O povo achando que o Vini Jr está apaixonado por esse pedido de desculpas? Ele apenas quer limpar a própria imagem", escreveu uma internauta.

Caso reforça impacto da vida pessoal nas redes

Neste momento, Vinícius Júnior está concentrado na Seleção Brasileira. O jogador deve ser titular da equipe que disputa nesta sexta-feira um amistoso contra a Coreia do Sul, em Seul, a partir das 8 horas (de Brasília).

