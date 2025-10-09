Topo

Vini Jr. vive inferno astral com incêndio, Virgínia e polêmica com Xabi

Vinícius Júnior se lamenta durante jogo entre Real Madrid e PSG no Mundial - Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images
Vinícius Júnior se lamenta durante jogo entre Real Madrid e PSG no Mundial Imagem: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images
Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 10h29

O incêndio na casa de Vini Jr., na Espanha, hoje, aumenta ainda mais a lista de problemas recentes que o jogador do Real Madrid e da seleção vem enfrentando dentro e fora de campo.

Os inferno astral de Vini Jr.

Um incêndio por uma falha elétrica afetou a casa do jogador. Ele começou na sauna do porão da residência, e a fumaça se espalhou por dois andares da casa. Os bombeiros controlaram a situação — Vini está na Coreia do Sul onde disputa amistoso pela seleção brasileira.

O jogador passou por um "término" recentemente. Ele e Virgínia Fonseca passaram a "se conhecer melhor" e ela chegou a viajar para a Espanha algumas vezes. Nesta semana, a influenciadora anunciou o fim de uma relação que ainda não era séria, e o jogador postou uma mensagem pedindo desculpas ontem.

Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madri para me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só pra estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei. Vini Jr, no Instagram

O fim da aproximação veio após modelos revelarem conversas com o jogador ao portal Leo Dias. Day Magalhães mostrou prints de conversas com Vini, e Anna Silva exibiu uma conversa onde o atleta pedia um vídeo dela.

No futebol, a imprensa espanhola especula uma "rixa" entre Vini e o técnico Xabi Alonso no Real Madrid. Nos últimos cinco jogos, ele foi substituído contra Kairat e Espanyol e demonstrou irritação com as mexidas — antes, havia sido reserva em partida da Champions contra o Olympique de Marselha. O treinador tentou acalmar o clima.

Não foi uma reclamação [contra o Kairat]. Outro dia sim [contra o Espanyol], mas hoje não. A culpa é sempre do treinador. A do Vini não foi uma reclamação. Houve um comentário que entendemos. Xabi Alonso

O alento de Vini Jr.

O atacante brasileiro tem conseguido bons números nos últimos jogos. Nas últimas cinco partidas, ele marcou três gols e deu três assistências, tendo média de mais de uma participação em tentos do real por duelo.

O bom desempenho levou à convocação para a seleção brasileira. Amanhã, ele enfrenta a Coreia do Sul, às 8h (de Brasília), e, na terça-feira, duela contra o Japão, às 7h30.

