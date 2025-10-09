Veja situação de jogadores em fim de contrato com o Corinthians

A diretoria do Corinthians já avalia jogadores que estão em fim de contrato visando a montagem do elenco para 2026. Atualmente, quatro atletas têm vínculo perto do final. São eles: Romero, Talles Magno, Angileri e Maycon.

Outros que tinham contrato até o fim deste ano, como Gustavo Henrique e Matheus Bidu, já acertaram a renovação. A Gazeta Esportiva detalha abaixo a situação de cada um dos quatro que podem deixar o time ao término da atual temporada.

Romero

A situação de Romero ainda é incerta. O paraguaio perdeu espaço em 2025 e tem sido preterido até por garotos da base.

Até aqui, são 48 jogos disputados neste ano, sendo 25 como titular. Neste período, ele marcou cinco gols e concedeu três assistência. No momento, ele amarga a reserva e disputa espaço com jovens como Kayke e Dieguinho.

A Gazeta Esportiva apurou que, caso o atacante não demonstre algo diferente até o fim do ano, o Corinthians não irá renovar o contrato.

Talles Magno

O caso de Talles Magno é semelhante. Em má fase, o jogador tem recebido poucas chances e foi inclusive cortado do banco de reservas na partida diante do Mirassol, no último sábado.

A permanência do atacante no Corinthians, entretanto, é ainda menos provável. Isso porque ele está emprestado ao clube pelo New York City, dos Estados Unidos. Neste caso, a diretoria teria que desembolsar um valor para comprar o atleta em definitivo.

A quantia estipulada na cláusula de opção de compra é salgada: cerca de U$ 13 milhões (quase R$ 70 milhões na cotação atual).

Maycon

O futuro de Maycon ainda é uma incógnita. O volante tem sido titular com Dorival, mas está emprestado até o fim do ano pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e ainda não foi procurado para renovar.

O atleta possui 32 partidas disputadas nesta temporada, com dois gols e uma assistência. Vale lembrar que o Timão, recentemente, foi condenado pela Fifa por uma dívida de R$ 6,76 milhões com o Shakhtar referente ao empréstimo de Maycon.

Angileri

O lateral esquerdo Fabrizio Angileri, por sua vez, já abriu conversas para estender seu vínculo com o Corinthians. O argentino foi contratado no início do ano, sob indicação do ex-técnico da equipe, Ramón Díaz.

Ele, que soma 31 jogos em 2025, é reserva de Matheus Bidu na ala, mas tem ganhado chances em uma outra função: terceiro zagueiro.

Próximo jogo do Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela