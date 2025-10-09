Topo

Esporte

Vasco segue preparação para enfrentar o Fortaleza

09/10/2025 17h40

Nesta quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa, o Vasco seguiu sua preparação para enfrentar o Fortaleza, em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no próximo dia 15 (quarta-feira), no Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília).

Sob o comando de Fernando Diniz e sua comissão técnica, o elenco cruzmaltino participou de atividades com bola. Nas imagens, é possível ver Philippe Coutinho, Lucas Piton e Tchê Tchê.

No último domingo, o Vasco recebeu o Vitória em São Januário e venceu por 4 a 3. Com o triunfo, chegou aos 33 pontos, na 11ª colocação da tabela, e ampliou sua sequência invicta na condição de mandante para cinco jogos (três vitórias e dois empates).

O grande desempenho ofensivo, aliado a uma soma de vitórias que não vinham no primeiro turno, marca a fase de recuperação do Cruzmaltino na competição. A equipe carioca tem a quarta melhor campanha no returno, ficando atrás apenas de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro.

Caso o Vasco mantivesse esse aproveitamento durante todo o Brasileirão, teria 47 pontos até o momento, ao contrário dos 33 que possui. A pontuação que a equipe poderia ter seria suficiente para colocá-lo dentro do G4, na zona de classificação à Libertadores.

