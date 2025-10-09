Vasco aprova plano de recuperação judicial e avança rumo à reestruturação financeira

O Vasco da Gama alcançou, nesta quinta-feira, um marco importante em sua trajetória administrativa e financeira. Na Assembleia Geral de Credores, realizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), o plano de recuperação judicial do clube foi aprovado em primeira convocação, recebendo a aprovação de 97,7% dos credores presentes.

A reunião, que durou mais de seis horas, contou com cerca de 100 participantes, incluindo representantes de ex-jogadores, fornecedores e agentes credores.

O que muda?

A aprovação permite que o clube e a Vasco SAF reorganizem suas dívidas com maior segurança jurídica, garantindo prazos estendidos, descontos e parcelamentos para pagamentos. Com isso, o clube fica protegido de execuções judiciais imediatas, mas continua sujeito a leilões ou falência caso não cumpra os compromissos definidos no plano.

O Vasco apresentou ajustes de última hora na proposta, incluindo mudanças na categoria de credores trabalhistas "não colaboradores" e a inclusão da subclasse "Beneméritos parceiros", destinada a ex-atletas ou colaboradores que prestaram serviços reconhecidos pelo clube.

Quando começou?

O processo de recuperação judicial do Vasco teve início em outubro de 2024, quando a Justiça concedeu tutela cautelar antecedente, suspendendo execuções enquanto o clube negociava com credores. Desde então, o plano passou por mediações com participação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ajustes solicitados pelo Ministério Público, que apontou possíveis ilegalidades e cláusulas abusivas em algumas dívidas.

Veja a nota do Vasco na íntegra:

"O Vasco da Gama informa que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado, em primeira convocação, na Assembleia Geral de Credores realizada nesta quinta-feira (9/10).

O plano recebeu aprovação de 97,7% dos credores presentes.

A decisão histórica - inclusive no futebol brasileiro - representa um marco fundamental no processo de reestruturação financeira do Club de Regatas Vasco da Gama e da Vasco SAF, reforçando a confiança e a credibilidade conquistadas ao longo das negociações iniciadas em outubro de 2024 quando a Justiça concedeu a tutela cautelar antecedente.

A aprovação do plano garante segurança jurídica para o cumprimento dos compromissos assumidos e viabiliza a continuidade das atividades com estabilidade, responsabilidade e transparência.

O Vasco da Gama agradece a confiança dos credores e reconhece o esforço conjunto de todos os profissionais envolvidos neste processo. Trata-se de mais um passo importante na construção de um futuro sólido e sustentável para o clube.

Seguimos firmes nessa jornada, certos de que, com união e trabalho, somos mais fortes.

Club de Regatas Vasco da Gama

Vasco SAF"