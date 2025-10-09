Topo

Esporte

Treino do Santos: Mayke fica na parte interna e Victor Hugo faz transição física

09/10/2025 12h58

O Santos realizou um treino físico, tático e de finalizações no CT Rei Pelé nesta quinta-feira. O técnico Juan Pablo Vojvoda prepara o time para o clássico contra o Corinthians, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mayke ficou apenas na parte interna nesta manhã. O lateral direito volta a treinar no campo na sexta-feira, no período da tarde. Ele foi ausência na derrota de 3 a 0 para o Ceará, fora de casa, por conta de uma inflamação no joelho direito.

Victor Hugo, por sua vez, deve ser novidade contra o Corinthians. O volante está em transição física após sofrer uma lesão muscular.

Desfalques do Santos

Alexis Duarte está com a seleção do Paraguai e não está treinando com o elenco. O zagueiro defenderá o país em dois amistosos na data Fifa e, por isso, não fica à disposição contra o Timão. A seleção paraguaia encara a Coréia do Sul no dia 14, véspera do clássico, às 8 horas, em Seul.

Vojvoda também não poderá contar com Tiquinho Soares contra o Corinthians. O centroavante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

E o Neymar?

Neymar segue de fora. O meia-atacante se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O Santos não determina prazo para retorno. O astro está realizando apenas treinos internos no CT Rei Pelé.

Programação do Santos

O elenco volta aos trabalhos nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé. Haverá um treino em dois períodos.

Próximo jogo do Santos

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

O Santos está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Esporte

