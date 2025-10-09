Paraguaios são barrados de usar camisa da seleção em tour do Allianz Parque

Um grupo de paraguaios precisou virar as camisas da seleção do seu país do avesso para fazer um tour privativo no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, na última segunda-feira.

O que aconteceu

O tour contou com a presença de 48 paraguaios do Centro de Capacitação Técnica Fernando de la Mora. Alguns deles compareceram ao Allianz Parque com camisas da seleção paraguaia — o Palmeiras tem dois atletas do país no elenco: Gustavo Gómez e Ramón Sosa.

A organização do Allianz Parque alega que teria orientado previamente que camisas de times — com exceção do Palmeiras — e de seleções não são permitidas, em regra estabelecida junto ao próprio clube. Ao UOL, a organização afirmou que chegou a oferecer camisas para que os estudantes vestissem. Eles, no entanto, teriam se recusado e propuseram virar a vestimenta da seleção paraguaia do avesso.

Entramos e nos disseram que não podíamos entrar com a camisa da seleção. Ou trocávamos ou daríamos meia-volta. Os estudantes estavam tão entusiasmados com essa visita que não pudemos fazer isso [ir embora]. Foi um momento muito incômodo, nos sentimos muito mal. Rossana Servin, diretora do Cetec Fernando de La Mora

O caso gerou revolta no Paraguai. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, chegou a ser citada.

Nos deixa um pouco mais chateados porque a presidente desta instituição é famosa por lutar contra o tema da discriminação e outras coisas mais. Enrique González, membro do Cetec, ao America Paraguay

O UOL apurou que o Palmeiras solicitou esclarecimentos ao Allianz Parque por causa do ocorrido. Em nota, a organização do estádio informou que os protocolos foram revistos e que camisas de equipes internacionais e de seleções passarão a ser permitidas.

Veja vídeo

Obligan a estudiantes paraguayos a dar vuelta camiseta albirroja en visita al estadio de Palmeiras



??Un grupo de estudiantes del Centro de Capacitación Técnica de Fernando de la Mora fue obligado a dar vuelta sus camisetas albirrojas durante una visita al estadio de Palmeiras,? pic.twitter.com/AKAsH529Sh -- Radio Ñandutí (@nanduti) October 7, 2025

Nota oficial do Allianz Parque

"Na última segunda-feira (6), um grupo com cerca de 45 paraguaios realizou um tour no Allianz Parque. O trajeto ocorreu de maneira cordial, respeitosa e sem qualquer tipo de problema envolvendo os visitantes.

O Allianz Parque possui um acordo com o Palmeiras de que nenhum visitante pode usar vestimentas de qualquer outra entidade esportiva, seja clube ou seleção nacional, o que é avisado com antecedência para todos os grupos que são recebidos na arena.

Houve a sugestão para que os visitantes utilizassem uma camiseta disponibilizada pela equipe do tour. Entretanto, os visitantes solicitaram que seguissem com os uniformes do avesso.

Diante deste episódio, os protocolos foram revistos e a utilização de camisas de clubes de futebol estrangeiros e de seleções passarão a ser permitidas durante a realização do tour.

Em 2025, o Allianz Parque já recebeu quase 2 milhões de pessoas com gentileza e civilidade e está de portas abertas para receber todos os fãs que desejam visitar a arena multiuso mais moderna da América Latina."