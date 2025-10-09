Topo

Titular do Racing sofre lesão e vira desfalque contra o Flamengo na Libertadores

09/10/2025 22h10

O Racing terá um desfalque para a semifinal da Libertadores contra o Flamengo. O zagueiro Franco Pardo, titular da equipe argentina, sofreu uma grave lesão no adutor da coxa esquerda e está fora dos dois jogos contra o Rubro-Negro.

Pardo se machucou na última segunda, durante o empate por 0 a 0 sobre o Independiente Rivadavia, pela 11ª rodada do Campeonato Argentino. O defensor entrou no segundo tempo, mas precisou ser substituído poucos minutos depois e deixou o campo de maca.


Exames realizados no dia seguinte confirmaram uma lesão de grau três, considerada grave, que deve mantê-lo afastado por pelo menos dois meses. Desta forma, o atleta não atua mais na atual temporada.

O zagueiro se junta ao atacante Elías Torres, que também se lesionou na mesma partida - rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito.

A ausência de Pardo representa um impacto significativo na defesa do Racing, que terá que se reorganizar para enfrentar o Flamengo. O jogo de ida será no Maracanã, em 22 de outubro, e a volta está marcada para 29 de outubro, no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

