Tem espaço? Especulado no Palmeiras, veja como Gerson poderia ser usado por Abel Ferreira

O Palmeiras tem conversas para contratar o meia Gerson, ex-Flamengo e atualmente no Zenit, da Rússia. Veja como o jogador de 28 anos pode se encaixar no recheado elenco do Verdão e ser aproveitado pelo técnico Abel Ferreira.

Atualmente, a equipe paulista joga no 4-4-2. Com esse esquema tático, Gerson pode atuar como um segundo volante no meio ou aberto pelo lado direito ? duas posições que desempenhou durante seu período no Flamengo.

Em 2019, durante sua primeira passagem pelo Rubro-negro, Gerson atuou principalmente como um "camisa 8", ao lado de Willian Arão. O jogador era uma das principais engrenagens da equipe do português Jorge Jesus e aparecia em todas as áreas do meio-campo.

Após seu retorno ao Flamengo no começo de 2023, Gerson passou a ser um jogador ainda mais versátil e ocupou outras faixas do gramado. Desde o ano passado e até o final de sua segunda passagem pelo clube carioca, o meia atuou principalmente aberto pelo lado direito.

Concorrência no Palmeiras

Desde que Abel Ferreira adotou o 4-4-2, Lucas Evangelista jogou como segundo volante, ao lado de Aníbal Moreno, e Andreas Pereira, apesar de pouco tempo no clube, assumiu o lado direito. Com essa formação, o Palmeiras eliminou o River Plate nas quartas de final da Copa Libertadores.

Depois da lesão de Lucas Evangelista, Andreas foi recuado para segundo volante e Raphael Veiga assumiu a posição no lado direito do meio nos dois últimos jogos do Palmeiras na temporada.

Assim, o treinador português ganharia a opção de escalar Gerson como segundo volante e deixar Andreas Pereira na direita, ou fazer o contrário. Uma possível escalação seria: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Gerson, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Possível saída do Zenit

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, as tratativas entre Palmeiras e Zenit ainda estão em estágio inicial. O nome de Gerson já vinha sendo especulado dentro do Palmeiras há pouco mais de um mês. O clube nega o interesse, mas sua chegada é vista pela diretoria alviverde como uma oportunidade de mercado devido ao desejo do volante em deixar o Zenit.

Gerson está insatisfeito no Zenit e tem a vontade de buscar novos ares para recuperar os holofotes da Seleção Brasileira. Desde que rumou ao futebol russo, o volante não foi mais convocado. Um eventual retorno ao Brasil, assim, poderia colocar o atleta no radar do técnico Carlo Ancelotti.

Calendário do Palmeiras