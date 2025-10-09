Topo

Teixeira não teme rebaixamento do Santos no Brasileirão: "Estou esperançoso"

09/10/2025 16h28

Mesmo com o Santos na beira da zona do rebaixamento, o presidente Marcelo Teixeira está tranquilo. O mandatário afirmou que não está preocupado com uma possível queda para a Série B do Campeonato Brasileiro.

"Não tenho essa preocupação. Estou muito esperançoso, pelo elenco que o Santos tem. É um processo de transição, um trabalho para a gente alcançar o objetivo do ano, que é a disputa de uma competição internacional em 2026", disse à TV Record.

No momento, o Alvinegro Praiano está na 16ª posição do Brasileirão, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

O Santos tem mais 12 partidas para disputar até o final do torneio. Marcelo Teixeira contratou Juan Pablo Vojvoda para liderar o time nesta reta final de ano. O técnico tem seis jogos, com quatro empates, uma vitória e uma derrota.

Filme repetido?

O Peixe caiu para a Série B em 2023, após perder para o Fortaleza, em plena na Vila Belmiro, na última rodada daquela edição. Em setembro daquele ano, aliás, Andres Rueda, então presidente do clube, adotou um discurso parecido ao de Marcelo Teixeira.

"Não existe essa hipótese na minha cabeça. O Santos não vai cair", afirmou à Rádio Bandeirantes.

O Santos ficou com 43 pontos, um a menos que o Bahia, primeiro time fora do Z4. Em dezembro do mesmo ano, chegou ao fim o mandato de Rueda.

Próximo jogo do Santos

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

