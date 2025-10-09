Topo

Arnaldo diz que transparência de Casares vem tarde demais: 'Filme queimado'

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 11h58

O pacote de transparência lançado pelo presidente Julio Casares no São Paulo chega tarde demais e não reverte o desgaste político da atual gestão, avalia Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Casares anunciou relatórios financeiros bimestrais e mais abertura à imprensa numa tentativa de aumentar a transparência no Tricolor. Para Arnaldo, as medidas não mudam o cenário para o presidente, que sentiu a pressão aumentar após o Choque-Rei do último domingo.

Tarde demais. Sabe quando um presidente está com o seu apoio popular esfarelando e tenta algumas medidas óbvias que deveriam ser tomadas quando ele foi empossado há cinco anos? Agora, desesperadamente, ele tenta recuperar popularidade -- tarde demais. Na minha visão, o filme do Casares está queimado de uma forma irreversível e eu acho até que ele terá problemas para eleger o sucessor.
Arnaldo Ribeiro

Segundo Arnaldo, a oposição se fortaleceu neste ano no Morumbi de olho nas eleições de 2026, quando Julio Casares encerra seu segundo mandato no São Paulo.

Arnaldo defende 'punição educativa' para Vitor Roque e critica STJD

Eu odeio o STJD, odeio punição esportiva, porque ela sempre é uma punição mais política do que esportiva, mas eu entendo e defendo que esse caso seja investigado, esse jogo seja investigado até o fim. Não o campeonato, esse jogo, até o fim. O Vitor Roque, não acho que ele tenha que ser punido com jogos, a punição dele tem que ser uma punição educativa. Pode ser pecuniária, pode ser uma orientação de uso de rede social, uma orientação de como é que é o mundo hoje em dia, uma orientação bem mais ampla, educacional.
Arnaldo Ribeiro

Arnaldo: Árbitro e VAR denunciados pelo STJD é um marco no Brasil

O árbitro e o VAR [denunciados] não é comum acontecer, não. O áudio vai mostrar alguma coisa, aquela comunicação bizarra, que a gente sabe, um monte de gente berrando, se ele foi de fato chamado ou não, se ele não abriu brecha para o VAR intervir, mas eu acho que neste caso, sobretudo Ramon Abatti Abel precisaria ser ouvido, interrogado.
Arnaldo Ribeiro

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

