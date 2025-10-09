São Paulo tinha razão em exigir áudio do VAR, diz Musetti

O São Paulo tinha razão em insistir junto à CBF pela liberação dos áudios do VAR nos lances polêmicos do Choque-Rei do último domingo, avalia Lucas Musetti no De Primeira, do Canal UOL.

Para o comentarista, os áudios explicitam como é baixa a qualidade da arbitragem nacional. Musetti diz que ficou "aborrecido" só de ouvir a gravação da não marcação do pênalti em Gonzalo Tapia, do São Paulo, e cobrou mudanças profundadas da CBF.

O São Paulo tinha razão. Eu tava meio reticente, achava que era apenas uma questão de popularidade do Casares, o São Paulo ter alguma vitória nos bastidores depois de ter perdido o clássico, mas o áudio deixa claro como a arbitragem é ruim. É um símbolo da convicção do Ramon Abatti Abel. Esse argumento de que escorrega, é quase: ah, foi sem querer. Eu fiquei muito aborrecido vendo o áudio, e não sou diretamente envolvido, não torço para nenhum dos clubes.

Lucas Mussetti

Olhando a qualidade do futebol brasileiro, que investiu nos últimos anos, que tem bons jogadores, que tem bons times, e a arbitragem está prejudicando muito. Esse lance, esse áudio específico do pênalti no Tapia me deixou completamente bravo em casa. Eu acho que é o retrato de como a arbitragem precisa de mudanças profundas.

Lucas Mussetti

Imagem: Arte/UOL