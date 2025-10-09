Sesi Bauru sai na frente na final do Paulista de Vôlei Feminino
Em uma partida emocionante do início ao fim, o Sesi Bauru abriu vantagem na decisão do Paulista de Vôlei 2025 ao vencer o Paulistano Barueri por 3 sets a 2, com parciais de 21/25, 25/17, 25/15, 18/25 e 15/13, na noite desta quinta-feira (9).
O confronto, disputado em Barueri, foi marcado pelo equilíbrio e pela intensidade das equipes. Depois de um primeiro set favorável ao Barueri, o Sesi Bauru reagiu com força, impondo ritmo no saque e na virada de bola para vencer os dois sets seguintes.
O time da casa, no entanto, não se entregou e levou a decisão para o tie-break, onde as "Brabas" do Sesi mostraram sangue frio e fecharam a parcial decisiva por 15 a 13.
Decisão aberta no Paulista de Vôlei
Com o resultado, o Sesi Bauru larga na frente na disputa pelo título do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. O segundo jogo da final será neste sábado (11), na Arena Paulo Skaff, em Bauru. Se o Sesi vencer novamente, garante o título estadual. Já o Barueri precisa vencer a partida e ainda conquistar o Golden Set para ficar com a taça.