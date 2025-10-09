Sem luta em casa? Valter Walker perde adversário às vésperas do UFC Rio

Topo

O confronto entre Valter Walker e Mohammed Usman, programado para este sábado (11), no UFC Rio, na Farmasi Arena, foi cancelado. A informação foi divulgada em primeira mão pelo canal 'Laerte Viana Na Área - MMA' nesta quinta-feira (9) e aponta que o nigeriano sofreu uma lesão, ficando impossibilitado de competir no evento.

Irmão do ex-campeão meio-médio (77 kg) Kamaru Usman, o nigeriano estava escalado para enfrentar o carioca em uma das lutas do card preliminar. O duelo marcaria a primeira vez de Walker no octógono mais famoso do mundo em casa, diante da torcida brasileira.

Com a baixa, ainda não há confirmação oficial por parte do UFC sobre a possibilidade de um novo adversário para o lutador brasileiro. A tendência é que o atleta acabe ficando fora do evento, o que frustra - ao menos por ora - os planos de conquistar a quarta vitória consecutiva na organização.

Evento segue

Apesar do contratempo, o UFC Rio mantém lutas de grande destaque, incluindo o retorno de Charles 'Do Bronx' ao octógono na luta principal, contra Mateusz Gamrot. Ainda assim, a ausência de Valter pode ser sentida pelo público local, já que o peso-pesado é natural do Rio de Janeiro e gerava grande expectativa por parte da torcida.

