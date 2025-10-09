Seleção Brasileira finaliza preparação para duelo com a Coreia do Sul; veja provável escalação

A Seleção Brasileira concluiu nesta sexta-feira sua preparação para o primeiro amistoso da Data Fifa de outubro. O técnico Carlo Ancelotti comandou o quarto treino em Seul, desta vez com o elenco completo. Com os 26 atletas à disposição, o treinador deu pistas da escalação que pretende levar a campo contra a Coreia do Sul, às 8h (de Brasília), no Seoul World Cup Stadium.

Detalhes do treino

Diferente dos treinos anteriores, que tiveram mais de 30 minutos abertos à imprensa, Ancelotti restringiu o acesso a apenas 15 minutos.

Durante esse período, os jogadores realizaram aquecimento, exercícios de troca de passes e encerraram com a tradicional roda de bobinho. Apesar do restante da atividade ter sido fechado, é esperado que o técnico tenha comandado ajustes técnicos e táticos finais.

Provável escalação