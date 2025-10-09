São Paulo x Palmeiras: áudio do VAR registra reclamação de árbitro contra Luciano

Nesta quinta-feira, depois receber autorização da Fifa à pedido do São Paulo, a CBF divulgou os áudios do VAR referentes aos lances polêmicos durante o clássico contra o Palmeiras, no Morumbis. O jogo, válido pela 27ª rodada do Brasileirão, terminou com vitória de virada do Verdão por 3 a 2.

Uma das principais reclamações do São Paulo foi quanto a um possível pênalti de Allan em Tapia, no momento em que o jogo ainda estava 2 a 0 para o Tricolor. O árbitro Ramon Abatti Abel não marcou a penalidade. Em um lance posterior, Luciano voltou a reclamar do lance, e o juiz perdeu a paciência.

"Ah, Luciano, por favor! Luciano reclama de ter nascido até, impressionante. Você vê o jeito que está? É assim, vamos anotar. Mas você vê a complexidade que é apitar o futebol brasileiro? Não dá paz, não dá paz. Você vê a complexidade que é apitar o futebol brasileiro? Difícil, né?", reclamou o árbitro.

Choque-Rei marcado por polêmicas

O Choque-Rei foi marcado por diversas polêmicas em campo. O São Paulo reclamou de pelo menos cinco lances em que teria sido prejudicado pela arbitragem de Ramon Abatti Abel e do árbitro de vídeo Ilbert Estevam da Silva. Já o Palmeiras entende que o Tricolor poderia ter tido dois jogadores expulsos.

Mais cedo nesta quarta-feira, a CBF divulgou os áudios do VAR de quatro lances no duelo, todos quando o São Paulo estava vencendo por 2 a 0. O primeiro ainda no primeiro tempo, ocorreu quando Gómez e Tapia dividiam pela bola e sobrou um pé do zagueiro paraguaio. Todos os outros foram na etapa complementar, o polêmico lance de Allan, o pisão de Andreas e, novamente, um lance envolvendo Gómez e Tapia.

O árbitro Ramon Abatti Abel e do árbitro de vídeo Ilbert Estevam da Silva foram afastados e "serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades", assim como o árbitro Lucas Casagrande e o VAR Gilberto Rodrigues Castro Junior, que integraram a equipe de arbitragem na partida entre Red Bull Bragantino e Grêmio.

Próximos jogos do São Paulo

Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)