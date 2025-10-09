São Paulo vence Olimpia e vai às quartas da Libertadores feminina como segundo do grupo

O São Paulo está classificado às quartas de final da Copa Libertadores feminina. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor venceu o Olimpia-PAR por 1 a 0 no Estádio Florencia Sola, em Banfield (Argentina), pela última rodada do Grupo C da competição. O único gol do jogo foi marcado por Mariana Pion (contra).

Situação na Libertadores

Com o resultado, o São Paulo garantiu uma vaga nas quartas de final da Libertadores feminina. O Tricolor avançou como segundo colocado do Grupo C, com seis pontos, e terá pela frente na próxima fase o Deportivo Cali, da Colômbia.

Do outro lado, o Olimpia deu adeus ao torneio continental e terminou na lanterna da chave, sem somar pontos.

São Paulo: avançou às quartas de final como segundo colocado do Grupo C, com duas vitórias e uma derrota;

avançou às quartas de final como segundo colocado do Grupo C, com duas vitórias e uma derrota; Olimpia-PAR: se despediu da competição na lanterna da chave C, com três derrotas.

? Resumo do jogo

? ? OLIMPIA-PAR 0 x 1 SÃO PAULO ???

? Competição: Copa Libertadores feminina (terceira rodada)



?? Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield (Argentina)



? Data: 09 de outubro de 2025 (quinta-feira)



? Horário: 20h (de Brasília)

Gol

? Mariana Pion (contra), aos 04? do 2ºT (São Paulo)

Os principais lances do jogo

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. O São Paulo teve algumas boas chances para abrir o placar, principalmente com Isa e Crivelari. Já o Olimpia também chegou com perigo e acertou a trave do gol defendido por Carlinha em duas oportunidades.

O São Paulo voltou ligado e chegou a balançar as redes no início do segundo tempo. Aline Milene foi lançada dentro da área e a defesa do Olimpia não cortou. A meio-campista conseguiu uma cavadinha e a zaga tirou em cima da linha, mas a arbitragem de campo deu o gol. O VAR, porém, indicou que a bola não entrou inteira, e o tento foi anulado.

Minutos depois, o São Paulo teve um pênalti marcado a seu favor. Isa foi derrubada dentro da área e foi para a cobrança, mas a goleira Ortiz defendeu. Na sobra, Isa finalizou novamente e Ortiz fez a defesa mais uma vez, mas a bola bateu na zagueira Milagros Rolón e terminou no fundo das redes.

Próximo jogo do São Paulo feminino

São Paulo x Deportivo Cali-COL (quartas de final da Libertadores feminina - jogo único)

(quartas de final da Libertadores feminina - jogo único) Data e horário: 12 de outubro (domingo), com horário a definir

Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield (Argentina)