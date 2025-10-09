São Paulo tem confirmados jogos na Vila Belmiro em noites de Dua Lipa e rock no MorumBis

A CBF confirmou nesta quinta-feira a transferência de dois jogos com mando do São Paulo pelo Brasileirão para a Vila Belmiro. No início de novembro, o time tricolor vai enfrentar Flamengo e Red Bull Bragantino, na casa do Santos, por causa de shows programados para o MorumBis.

O São Paulo mudou o local das duas partidas por causa de apresentações das bandas Imagine Dragons e Linkin Park, e da cantora Dua Lipa, que serão realizadas na casa do clube.

Além dessas duas alterações no mando de campo, o São Paulo deve realizar um terceiro jogo na Vila, no dia 22 ou 23 de novembro, quando enfrenta o Juventude, mesma data do show da banda Oasis no MorumBis.

Em julho, São Paulo e Santos já haviam firmado acordo para ambos utilizarem a casa rival em três oportunidades. O time alvinegro já mandou dois jogos no MorumBis, contra Juventude (vitória por 3 a 1) e Vasco, quando foi goleado por 6 a 0.

O São Paulo encara o Flamengo no dia 5, às 21h30, pela 32ª rodada, e na sequência duela contra o Red Bull Bragantino no dia 8, às 21 horas.