São Paulo se reapresenta nesta quinta-feira após derrota no clássico e folga tripla

O São Paulo se reapresenta na tarde desta quinta-feira, às 17h (de Brasília), no CT da Barra Funda, após a derrota polêmica no clássico contra o Palmeiras e uma folga tripla concedida ao elenco pelo técnico Hernán Crespo.

Aproveitando a data FIFA de outubro, o plantel tricolor teve tempo para colocar a cabeça no lugar após o estressante confronto com o Palmeiras, aproveitando o período livre para recarregar as baterias para a reta final da temporada.

A curta pausa pode fazer bem aos jogadores do São Paulo, que vem de cinco derrotas nos últimos seis jogos, incluindo eliminação na Libertadores e reveses nos clássicos contra Santos e Palmeiras.

Precisando reagir o mais rápido possível, o elenco tricolor terá uma semana para trabalhar pensando em seu próximo compromisso na temporada, contra o Grêmio, fora de casa, na próxima quinta-feira, em Porto Alegre.

O Tricolor paulista é o atual oitavo colocado do Campeonato Brasileiro e busca voltar a pontuar na competição para não deixar os primeiros colocados se distanciarem na briga por uma vaga na próxima Libertadores, principal objetivo do clube neste último trimestre.