CBF divulga áudios do VAR de São Paulo x Palmeiras: 'Escorregão acidental'

A CBF divulgou o áudio do VAR de quatro dos cinco lances polêmicos reclamados pelo São Paulo durante a derrota para o Palmeiras por 3 a 2, no último domingo, pelo Brasileirão.

Possível pênalti

Tapia caiu na área após ser atingido por Allan, já no segundo tempo do duelo. O árbitro Ramon Abatti Abel viu um escorregão do jogador palmeirense enquanto ambos olhavam para a bola. O VAR, Ilbert Estevam, concordou com a visão.

Árbitro: "Não! Escorregou, escorregou, o jogador [Allan] escorrega, os dois estão olhando para a bola"

VAR: "Ouvimos, tá, Ramon? Vamos checar agora"

Árbitro: "Para mim, ele escorrega, o jogador [Tapia] bate nele e cai"

VAR: "Temos uma bola que está saindo da área, um jogador que escorrega e ele tem um contato com o seu adversário, totalmente acidental e provocado pelo escorregão [...] É uma bola que está saindo da área, é totalmente acidente"

VAR: "Ramon, é justamente isso que você narra, ok? Tem o jogador do Palmeiras que escorrega e esse contato com o atleta é acidental, é uma bola saindo da área. Tem claramente um escorregão"

Árbitro: "O jogador escorregou, os dois estão olhando para a bola, é um choque de jogo"

VAR: "Ramon, confirmo que a bola não está para nenhum dos dois atletas"

Possível expulsão de Andreas

O São Paulo reclamou de uma solada de Andreas Pereira na canela de Marcos Antônio já no segundo tempo. O árbitro deu apenas o cartão amarelo e teve a decisão confirmada pelo VAR.

VAR: "Eu quero ver esse contato"

Árbitro: "Ele [Andreas] pisa na bola e o jogador [Marcos Antônio] chuta a sola dele"

VAR: "O contato mais forte é embaixo. Tem um contato que não é pleno na canela e posteriormente embaixo, junto com o pé [...] Deixa eu dar uma olhada se não é um lance em que ele despreza a disputa da bola e vai por cima [...] Tem intensidade média, seguimos, tá? Confirmada a decisão do cartão amarelo"

Possível expulsão de Gómez no primeiro tempo

O VAR checou um possível pisão de Gustavo Gómez em Tapia durante lance pela esquerda do ataque do São Paulo. Na avaliação do árbitro e do juiz de vídeo, o zagueiro palmeirense até atinge o adversário, mas o toque foi de jogo.

Árbitro: "Nada"

VAR: "Eu quero ver duas coisas: esse contato em cima e depois um possível pisão"

Árbitro: "Para mim, tem um pisão, mas sem intenção aqui. É um pisão de disputa"

VAR: "O jogador está na passada. Quero ver o movimento do pisão. O jogador está desequilibrado e vai tentar saltar o jogador caindo. Não tem um local para cair. Tudo checado, pode seguir"

Possível expulsão de Gómez no segundo tempo

O VAR checou uma possível cotovelada de Gustavo Gómez em Tapia na linha de fundo já no segundo tempo do duelo. A avaliação é de que o atleta palmeirense tentava se levantar e que, por isso, atingiu o rosto do adversário, que ficou com o nariz sangrando.

VAR: "Ramon, o jogador [Tapia] está sangrando lá na linha de fundo"

VAR: "É esse momento aí. Quando ele [Gómez] vai levantar, ele tocou lá [no rosto de Tapia]. É antes, quando ele vai levantar. Ele vai levantar, toca o cotovelo. Já foi checado, Ramon, quando ele vai levantar, ele atinge com o cotovelo, mas não há nenhum gesto adicional, não há nenhuma ação de cotovelada no adversário. Só tentou levantar o corpo"