São Paulo faz nova reclamação à CBF e pede mais um áudio do VAR no clássico

O São Paulo enviou uma nova queixa à CBF, nesta quinta-feira, pedindo à confederação a publicação de mais um áudio do VAR de um lance capital do Choque-Rei.

Nova queixa

O UOL apurou que a diretoria do clube voltou a fazer uma queixa à CBF, pedindo divulgação do áudio do VAR do lance de disputa pelo alto entre Gustavo Gómez e Gonzalo, na origem do primeiro gol do Palmeiras.

O clube entende que o chileno foi segurado pelo paraguaio e que a arbitragem deixou de marcar uma falta. Árbitro da partida, Ramon Abatti Abel mandou seguir, e segundos depois Vitor Roque marcou de cabeça.

Na manhã desta quinta-feira, a entidade divulgou o áudio de quatro dos cinco lances alvos de reclamação dos são paulinos: as não expulsões de Andreas Pereira e Gustavo Gómez e o pênalti de Allan não marcado em Tapia.

O São Paulo não quer mais Abatti ou o VAR Ilbert Estevam da Silva no quadro de árbitros de qualquer jogo envolvendo o clube no futuro. Antes de tomar uma medida oficial, contudo, o Tricolor aguardará a divulgação do quinto lance.

A divulgação dos áudios foi celebrada nos bastidores do clube. O São Paulo precisou 'insistir' com a CBF pelo envio de um ofício à Fifa na terça-feira e ganhou da confederação 'no cansaço'. A confederação ainda divulgou que tornará, daqui em diante, seu protocolo de divulgação de áudios mais flexível.