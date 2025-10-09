Topo

Esporte

São Paulo faz nova reclamação à CBF e pede mais um áudio do VAR no clássico

Ramon Abatti Abel foi o árbitro do clássico entre São Paulo e Palmeiras no Brasileirão - Ettore Chiereguini/AGIF
Ramon Abatti Abel foi o árbitro do clássico entre São Paulo e Palmeiras no Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

09/10/2025 13h30

O São Paulo enviou uma nova queixa à CBF, nesta quinta-feira, pedindo à confederação a publicação de mais um áudio do VAR de um lance capital do Choque-Rei.

Nova queixa

O UOL apurou que a diretoria do clube voltou a fazer uma queixa à CBF, pedindo divulgação do áudio do VAR do lance de disputa pelo alto entre Gustavo Gómez e Gonzalo, na origem do primeiro gol do Palmeiras.

O clube entende que o chileno foi segurado pelo paraguaio e que a arbitragem deixou de marcar uma falta. Árbitro da partida, Ramon Abatti Abel mandou seguir, e segundos depois Vitor Roque marcou de cabeça.

Na manhã desta quinta-feira, a entidade divulgou o áudio de quatro dos cinco lances alvos de reclamação dos são paulinos: as não expulsões de Andreas Pereira e Gustavo Gómez e o pênalti de Allan não marcado em Tapia.

O São Paulo não quer mais Abatti ou o VAR Ilbert Estevam da Silva no quadro de árbitros de qualquer jogo envolvendo o clube no futuro. Antes de tomar uma medida oficial, contudo, o Tricolor aguardará a divulgação do quinto lance.

A divulgação dos áudios foi celebrada nos bastidores do clube. O São Paulo precisou 'insistir' com a CBF pelo envio de um ofício à Fifa na terça-feira e ganhou da confederação 'no cansaço'. A confederação ainda divulgou que tornará, daqui em diante, seu protocolo de divulgação de áudios mais flexível.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Wallace Yan inicia trabalho com coach após expulsão no jogo contra o Bahia

Ramon Abatti soma afastamento da CBF e denúncia no STJD pela segunda vez em um ano

São Paulo faz nova reclamação à CBF e pede mais um áudio do VAR no clássico

Assista aos lances d vitória de Djokovic sobre o belga Zizou Bergs pelo Masters 1000 de Xangai

São Paulo x Palmeiras: ouça íntegra dos áudios do VAR em lances polêmicos

Análise do VAR: expulsão de Kannemann contra o Bragantino

Montoro fratura clavícula em jogo da Argentina no Mundial sub-20 e só volta ao Botafogo em 2026

Áudio do VAR mostra ironia de árbitro com Luciano: 'Reclama de ter nascido'

Deiveson Figueiredo prega respeito por rival do UFC Rio, mas crava: "Não vejo qualidade nele"

Análise do VAR: possível pênalti de Allan em Tapia

São Paulo não se dá por satisfeito e quer Ramon Abatti fora de seus jogos