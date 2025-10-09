Topo

Esporte

São Paulo disputará dois jogos seguidos na Vila Belmiro em novembro; entenda

09/10/2025 16h38

O São Paulo disputará duas partidas em sequência, como mandante, longe de seu estádio. Em novembro, o Tricolor mandará os jogos contra Flamengo e Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, estádio do Santos, na Baixada Santista (SP).

Primeiro, o São Paulo encara o Flamengo no próximo dia 5 de novembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, mede forças contra o Red Bull Bragantino no dia 8 do mesmo mês (um sábado), às 21h, na 33ª rodada.

(Foto: Reprodução/CBF)

A equipe são-paulina não poderá atuar no Morumbis em razão da série de shows programados em novembro. Imagine Dragons, Linkin Park e Dualipa se apresentarão no estádio entre os dias 31 de outubro  e 15 de novembro.

A realização das partidas na Baixada Santista, vale lembrar, faz parte de um acordo firmado com o Santos para a 'troca' de estádios. O documento prevê a realização de três jogos do Peixe no Morumbis e de três partidas do Tricolor na Vila Belmiro.

O Santos, por exemplo, já disputou dois dos três confrontos no Morumbis previstos no acordo. O Alvinegro Praiano trouxe os embates contra Juventude e Vasco, ambos pelo Brasileirão, à capital paulista.

Situação do São Paulo no Brasileirão

O São Paulo estacionou na tabela do Brasileirão e ocupa a oitava colocação, com 38 pontos. O Tricolor paulista vem de uma derrota para o Palmeiras, no Morumbis, pela 27ª rodada do torneio nacional.

  • São Paulo: oitavo colocado, com 35 pontos (10 vitórias, oito empates e nove derrotas)

Próximos jogos do São Paulo

  • Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

  • Mirassol x São Paulo (29ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 19 de outubro de 2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

  • Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

