São Paulo deve ter desfalque de convocados em duelo com o Grêmio

O São Paulo deverá ter mais desfalques para o duelo com o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Além dos lesionados, o técnico Hernán Crespo provavelmente não contará com os jogadores convocados por suas respectivas seleções para os amistosos nesta data FIFA de outubro.

Damián Bobadilla defenderá o Paraguai nos duelos com Japão, nesta sexta-feira, em Osaka, e Coreia do Sul, no dia 14 de outubro, em Seul. Como a partida entre Grêmio e São Paulo acontece no dia 16, em Porto Alegre, o volante deve ser ausência, uma vez que terá de cruzar o planeta para retornar ao Brasil.

Nahuel Ferraresi também pode ficar de fora do confronto com o Tricolor gaúcho. O zagueiro defenderá a Venezuela nos amistosos contra Argentina, nesta sexta-feira, em Miami, e Belize, no dia 14, em Chicago. O caminho dos EUA para o Brasil é bem mais fácil, mas a delegação do São Paulo deve viajar para Porto Alegre justamente no dia que ele tende a desembarcar na capital paulista.

Já Gonzalo Tapia tem uma situação diferente. O Chile disputará apenas um amistoso nesta data FIFA, contra o Peru, em La Florida, na região metropolitana de Santiago, nesta sexta-feira. Sendo assim, o atacante terá tempo suficiente para retornar a São Paulo e ser reintegrado ao elenco antes do duelo com o Grêmio.

Vindo de uma polêmica derrota no clássico contra o Palmeiras, o São Paulo precisa reagir no Campeonato Brasileiro para não se distanciar dos primeiros colocados. Brigando por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Tricolor busca embalar nessa reta final de temporada para alcançar o objetivo.