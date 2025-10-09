Topo

Esporte

Santos x Palmeiras: CBF define data de jogo atrasado do Brasileirão

09/10/2025 14h57

A CBF enfim definiu uma data para o jogo entre Santos e Palmeiras, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será no dia 15 de novembro, um sábado, às 21 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

A partida foi adiada pela entidade pois o Verdão estava na disputa do Mundial de Clubes da Fifa. A 13ª rodada teve oito embates disputados entre os dias 12 e 14 de julho.

Além de Santos x Palmeiras, Mirassol x Fluminense também precisou ser adiado na época. Esse compromisso foi realizado nesta quarta-feira, com vitória de 2 a 1 do Leão, no Campos Maia.

Data Fifa

O clássico paulista acontecerá em meio a última data Fifa do ano. As seleções terão compromissos entre os dias 10 e 18 de novembro.

Esse foi o segundo jogo adiado do Palmeiras no Brasileirão. O embate com o Juventude também precisou mudar de data por conta do Mundial de Clubes da Fifa. A partida contra o time gaúcho, pela 12ª rodada, será neste sábado, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Situação na tabela

O Santos está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. O Palmeiras é o líder, com 55 pontos, assim como o Flamengo, que aparece em segundo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Dor de cabeça para Abel: veja como o Palmeiras pode encarar o Juventude

Ancelotti deve manter quarteto ofensivo na seleção brasileira, com volta de Rodrygo e Vini Jr.

Santos x Palmeiras: CBF define data de jogo atrasado do Brasileirão

Argélia supera Somália, carimba 20ª vaga para Copa de 2026 e vai para sua quinta participação

Com gol de Mahrez, Argélia bate Somália e garante vaga na Copa do Mundo

Da Sauber para a Audi, ex-diretor da Red Bull se prepara para revolucionar F1

CBF altera horário da partida entre Mirassol e São Paulo pelo Brasileirão

Corpo de Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, é velado em La Bombonera

Arthur Elias convoca seleção feminina para amistosos contra europeias; veja

Palmeiras faz treino tático, e Abel prepara escalação para jogo contra o Juventude

São Paulo x Palmeiras: áudio do VAR registra reclamação de árbitro contra Luciano