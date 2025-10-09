Santos x Corinthians: saiba qual foi a maior goleada na história do clássico

Santos e Corinthians se enfrentam na próxima quarta-feira, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico carrega muita história. Você sabe qual foi a maior goleada do jogo?

No dia 11 de julho de 1920, o Corinthians foi para a Vila Belmiro enfrentar o Santos, em partida válida pelo primeiro turno do Campeonato Paulista. O Timão atropelou o Peixe e venceu por 11 a 0.

O atacante Basílio abriu o placar do triunfo corintiano aos 18 minutos do primeiro tempo. Bororó, Neco e Gambrotta (duas vezes) foram os responsáveis pelo resultado de 5 a 0 ainda na primeira etapa.

No segundo tempo, o Corinthians não tirou o pé e sacramentou a goleada com um gol de Amílcar e mais dois de Neco e Gambrotta, além de um tento contra de Ary Patusca. Irritados com a arbitragem, Arnaldo Silveira, Milton, Bilu e Ary Patusca foram expulsos, o que obrigou o árbitro Eduardo Taurisano a encerrar a partida aos 21 minutos.

O Timão terminou a edição do Campeonato Paulista de 1920 em terceiro lugar, mas teve o melhor ataque da competição, com 75 gols em 17 jogos. Neco, quarto maior goleador da história do Corinthians, foi o artilheiro do Estadual, com 24 gols.

O Santos, por sua vez, abandonou o campeonato e teve suas partidas todas canceladas.

Maiores goleadas da história de Santos x Corinthians

Corinthians 11 x 0 Santos - 11 de julho de 1920, Vila Belmiro - Campeonato Paulista

Santos 8 x 3 Corinthians - 4 de setembro de 1927, Estádio Parque Antártica - Campeonato Paulista

Santos 7 x 4 Corinthians - 6 de dezembro de 1964, Estádio do Pacaembu - Campeonato Paulista

Corinthians 7 x 1 Santos - 6 de novembro de 2005, Estádio do Pacaembu - Campeonato Brasileiro

Santos 7 x 1 Corinthians - 8 de maio de 1932, Vila Belmiro - Campeonato Paulista

Corinthians 7 x 0 Santos - 1 de junho de 1941, Parque São Jorge - Campeonato Paulista

Corinthians 6 x 3 Santos - 9 de agosto de 1994, Estádio do Morumbi - Copa Bandeirantes

Santos 6 x 3 Corinthians - 22 de junho de 1913, Estádio Parque Antártica - Campeonato Paulista

Santos 6 x 2 Corinthians - 23 de setembro de 1962, Vila Belmiro - Campeonato Paulista

Corinthians 6 x 2 Santos - 18 de julho de 1942, Parque São Jorge - Campeonato Paulista

Vem nova goleada?

Na próxima quarta-feira, portanto, Santos e Corinthians voltam a se enfrentar na Vila Belmiro, agora pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).