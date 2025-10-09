Rony tem melhor atuação pelo Atlético-MG em jogo contra Sport

O atacante Rony teve sua melhor atuação com a camisa do Atlético-MG na vitória sobre o Sport Recife, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. O jogador foi decisivo ao marcar um gol ? quebrando um jejum de mais de quatro meses sem balançar as redes ? e ainda contribuir com uma assistência. O desempenho coroou uma partida de alto nível do camisa 10, que vinha de uma sequência de 23 jogos sem marcar.

Além do gol, Rony participou intensamente das ações ofensivas do Atlético-MG x Sport Recife. Segundo análise da SofaScore, ele finalizou cinco vezes (duas no alvo), criou uma grande chance e foi o jogador mais incisivo no ataque mineiro. De acordo com dados de desempenho, o atacante somou 0.94 de gols esperados (xG) e 0.19 de assistências esperadas (xA) ? números que demonstram sua influência direta nas jogadas de perigo.

Força e técnica em campo

Outro ponto de destaque foi o rendimento físico e técnico do jogador. Rony completou os 90 minutos, venceu 10 dos 14 duelos pelo chão, acertou 81% dos passes (21 de 26) e realizou quatro dribles bem-sucedidos em quatro tentativas. Também colaborou defensivamente com três desarmes e duas interceptações, mostrando comprometimento tático.

Com o desempenho diante do Sport Recife, Rony espera se consolidar como peça importante no ataque do Atlético-MG, especialmente por sua entrega e capacidade de decisão.