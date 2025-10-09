Rivaldo se diz contra o VAR e detona: 'Pessoas paradas no ar-condicionado'

Em meio ao acúmulo de polêmicas de arbitragem na última rodada do Brasileirão, Rivaldo se posicionou contra a existência do VAR e fez críticas.

Nunca fui a favor do VAR porque gostaria que fosse como antigamente. Continua a mesma coisa ou até pior. Temos quatro, cinco, até seis pessoas analisando o lance e não conseguem ver se foi pênalti ou não, se foi falta, se merece expulsão. Agora tem mais gente errando. Antes era só o árbitro e o bandeirinha, e hoje temos as pessoas que estão lá paradas, no ar-condicionado, olhando o lance, e ainda conseguem errar. Rivaldo, à Betfair

Mais polêmica e calendário da CBF

Rivaldo comentou especificamente o polêmico São Paulo 2 x 3 Palmeiras do último final de semana. Ele citou o possível pênalti não marcado para o Tricolor após Allan atingir Tapia quando o jogo ainda era vencido pela equipe da casa por 2 a 0.

Também tem a questão de que o juiz, às vezes, não quer olhar, não quer pedir ajuda ao VAR e toma a responsabilidade totalmente errada, como aconteceu na partida entre São Paulo e Palmeiras. Foi muito claro o pênalti, e o árbitro assumiu o lance e prejudicou o São Paulo. Mesmo com meu carinho especial pelo Palmeiras, vejo que acabaram prejudicando o São Paulo naquele lance.

O ex-atacante também analisou a mudança no calendário promovida pelo CBF a partir do próximo ano. Ele citou a importância dos estaduais para equipes menores.

Para um ano que tem Copa do Mundo, é normal se apertar um pouco. Não sei o quanto vai prejudicar os campeonatos estaduais por ficarem mais curtos. Temos hoje muitos clubes que necessitam dos estaduais para se manter financeiramente porque, muitas vezes, é a única competição que os times menores têm e depois passam praticamente o ano inteiro sem jogar. Então é preciso fazer um balanço, mas com certeza vai ter gente que vai sair prejudicada e outros que serão favorecidos.

O que mais ele disse?

Amistosos da seleção contra Coreia do Sul e Japão. "É sempre bom fazer esses amistosos e principalmente ganhar, sendo um bom teste para esses jogadores novos. Além disso, tanto para a torcida quanto para a própria imprensa, ajuda a ganhar confiança."

Coreia do Sul. "É uma Coreia que já fez boas competições, como na Copa do Mundo de 2002, que chegou a uma semifinal. Então, sabemos que o jogo não é fácil, principalmente com eles jogando em seu país, com aquela empolgação dos jogadores diante de sua torcida. Claro que o Brasil é favorito para esse jogo, mas é uma partida em que seria muito bom se fizesse uma boa apresentação, porque vai encontrar dificuldade."

Testes importantes. "Nesse momento em que já estamos muito próximos da Copa, com certeza o treinador já quer ter sua equipe formada e bem treinada, para quando chegar ao Mundial não ter nenhuma dúvida. Então, é muito importante que os jogadores que estão lá deem o seu melhor para se destacar, poderem ter mais chances e sonharem em jogar na Copa."

Força do Brasileirão. "Pelo que conheço, ele [Ancelotti], com certeza, está olhando para o Campeonato Brasileiro. Acho que mesmo com o pouco tempo que está atuando como treinador da seleção, já percebeu que o Brasileirão é um torneio forte e que vale prestar atenção. Com certeza, ele vai levar vários jogadores que jogam no Brasil para a Copa do Mundo, e por isso dá essa oportunidade a eles agora."

Estêvão. "Com certeza, ele deveria ser titular. Futebol ele tem e está jogando em um campeonato forte que é o inglês, fez um gol no final do jogo em uma vitória importante. Com isso, o jogador começa a ganhar confiança dentro do clube. Tudo o que ele fizer no Chelsea vai ser importante para que ele possa ser titular da seleção brasileira. O Ancelotti está prestando muita atenção nele porque é um grande jogador, que pode fazer a diferença. Apesar de ser jovem, tem muita personalidade e já joga em um grande clube."