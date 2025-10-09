Topo

Esporte

Rio/Niterói vê legado de 2016 como arma para vencer Assunção por Pan 2031

Eduardo Paes e Neven Ilic em visita ao GEO Isabel Salgado, no Parque Olímpico - Marlon Abreu / Candidatura Rio/Niterói
Eduardo Paes e Neven Ilic em visita ao GEO Isabel Salgado, no Parque Olímpico Imagem: Marlon Abreu / Candidatura Rio/Niterói
Alexandre Araújo
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

09/10/2025 05h30

A candidatura de Rio de Janeiro/Niterói aposta no legado dos Jogos Olímpicos de 2016 como arma para vencer Assunção e ser eleita a sede do Pan de 2031. A escolha será amanhã, em evento em Santiago, no Chile.

A visita técnica da Panam Sports — organizadora do evento —, realizada na última semana, começou pelo Parque Olímpico e passou por Copacabana, Deodoro e Niterói, regiões que vão receber eventos esportivos em caso de triunfo para 2031.

Um dos destaques no decorrer da visita ao Parque Olímpico foi a passagem pelo GEO Isabel Salgado, escola municipal que funciona no local, e o velódromo, que recebia treinamentos de ciclistas e atividades infantis, além de ser onde hoje funciona o Museu Olímpico.

Uma das coisas que quero destacar é o legado deixado pelos Jogos Pan-americanos de 2007 e os Jogos Olímpicos de 2016. Estamos muito impressionados como foram mantidos, como estão sendo utilizadas e reutilizadas cada uma das grandes instalações que foram feitas. Estivemos em locais que se transformaram em escolas, espaços para a comunidade. Esta é a grande lição que temos que tirar como organizações. A forma como converter o grande investimento na realização dos Jogos em benefícios para a juventude.
Neven Ilic, presidente da Panam Sports

Neven Ilic durante visita ao GEO Isabel Salgado, no Parque Olímpico - Marlon Abreu/ candidatura Rio/Niterói - Marlon Abreu/ candidatura Rio/Niterói
Neven Ilic durante visita ao GEO Isabel Salgado, no Parque Olímpico
Imagem: Marlon Abreu/ candidatura Rio/Niterói

No dia seguinte, a comitiva percorreu as instalações do Parque Olímpico de Deodoro, que conta com locais para BMX, canoagem slalom, tiro, hóquei, hipismo, o Estádio de Deodoro e a Arena da Juventude.

Deodoro, inclusive, é onde treina Ana Sátila, que recentemente conquistou duas medalhas de bronze no Mundial de Canoagem Slalom.

O Parque Olímpico de Deodoro é uma prova viva do aproveitamento do legado do Rio 2016. Aqui conseguimos aliar a questão técnica de alto rendimento, com a canoagem slalom e o BMX, com a parte social, com a população fazendo escolinhas e frequentando as instalações. Talvez a população nunca tivesse contato com essas modalidades se não houvesse esse complexo esportivo.
Marco La Porta, presidente do COB

O último dia de visitas aconteceu em Niterói. "Temos praticamente toda a infraestrutura esportiva pronta. Por isso, a nossa prioridade será um investimento ainda maior nos atletas para os próximos seis anos e alguns investimentos em infraestrutura de mobilidade", destacou Rodrigo Neves, prefeito de Niterói.

O Brasil intensificou a campanha nas últimas semanas em busca de uma "virada". Candidata há mais tempo, Assunção já vinha trabalhando nos bastidores muito antes de Rio e Niterói — pesa também o fato de Camilo López ser presidente do comitê olímpico nacional desde 2011, enquanto La Porta foi eleito no ano passado para o primeiro mandato.

Vão votar na Assembleia Geral 41 Comitês Olímpicos dos países que participam dos Jogos Pan-Americanos. No total, são 53 votos, uma vez que o voto dos países que já sediaram os Jogos têm peso dobrado — neste contexto estão Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Porto Rico, República Dominicana, Colômbia, Venezuela, Peru, Chile, Brasil e Argentina.

Rebeca Andrade como como cabo eleitoral

Maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade vai ao Chile para a votação da Panam. Ela já havia gravado um vídeo em apoio à candidatura de Rio/Niterói e, agora, acompanha a delegação verde e amarela.

A comitiva conta ainda com outros nomes históricos no esporte brasileiro, como o nadador Thiago Pereira, brasileiro com mais medalhas em Pan, e o medalhista olímpico do vôlei Bernard Rajzman, que é membro do Comitê Olímpico Internacional.

Ainda no hall de ex-atletas, a lista contra com Yane Marques, bronze no pentatlo moderno em 2012 e vice do COB, Emanuel Rego ouro olímpico no vôlei de praia e diretor geral do COB, e Iziane, bronze no Pan no basquete, e atualmente secretária nacional de Alto Rendimento do Ministério do Esporte.

Marco La Porta, presidente do COB, Eduardo Paes e Rodrigo Neves, prefeitos de Rio e Niterói, respectivamente, vão marcar presença.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Seleção vive loucura de fãs e volta a se sentir respeitada na Coreia do Sul

Quem é o zagueiro brasileiro que tem missão de parar Memphis e a Holanda

Flamengo adota estratégia digital para justificar insurgência contra Libra

Crespo aprova ideia de abrir treinos no São Paulo e vai definir os dias

Rio/Niterói vê legado de 2016 como arma para vencer Assunção por Pan 2031

Corinthians vê DM esvaziar, mas adota cautela com quarteto liberado

Presidente do Palmeiras será consultada em decisões estratégicas na Fifa

SAF e eleições: veja as propostas do novo Estatuto Social do Santos

Gaviões sobe o tom e pressiona Corinthians por avanço nas investigações contra ex-presidentes

Jovem do Palmeiras se inspira em Vitor Reis, mas evita apressar ida ao profissional: "Deixo com o Abel"

São Paulo se reapresenta nesta quinta-feira após derrota no clássico e folga tripla