Reinaldo celebra triunfo do Mirassol e rasga elogios a Negueba

09/10/2025 00h15

Nesta quarta-feira, o Mirassol recebeu o Fluminense no Estádio José Maria de Campos Maia e venceu por 2 a 1. O lateral Reinaldo comemorou o triunfo, celebrou a marca de 400 jogos no Brasileirão e rasgou elogios a Negueba, autor do segundo gol dos mandantes.

"Agradecer a Deus por estar me dando saúde sempre para alcançar essa marca, e só glorificar o nome de Deus por essa marca, por esse dia de hoje. Foi histórico para a cidade, para o clube, para esse cara aqui que é maravilhoso, é um cara que trabalha bastante e que a vitória não poderia sair de outro jeito se não fosse com gol dele, pois é um cara que trabalha, teve uma lesão ou outra no começo, mas agora graças a Deus está se mantendo, sempre joga do mesmo jeito quando entra, nunca está de bico e cara feia, está sempre preparado para entrar e ajudar a equipe. Nada melhor do que sair com essa vitória e com gol dele", destacou.

Negueba comemorou o gol marcado e pregou foco na sequência do campeonato.

"A família é a base de tudo, é por eles que eu corro e trabalho todos os dias no Mirassol. Hoje graças a Deus fui feliz ali no gol, atingimos a primeira meta. Agora é seguir trabalhando, vamos em busca do que o campeonato proporciona e graças a Deus dormir no G4", disse.

Com o resultado positivo, o Mirassol entrou no G4. O time alcançou a quarta colocação, com 46 pontos. A próxima partida será no dia 15 de outubro (quarta-feira), contra o Internacional, no Estádio José Maria de Campos Maia. O jogo, válido pela 28ª rodada do Brasileirão, está marcado para às 20h (de Brasília).

