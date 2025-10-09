Raphael Veiga projeta jogo contra o Juventude e vê Palmeiras preparado em meio a desfalques

Raphael Veiga foi titular nos dois últimos jogos do Palmeiras e pode ampliar essa sequência diante do Juventude. A equipe de Abel Ferreira terá uma série de desfalques para o jogo que acontece neste sábado, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O meio-campista valorizou a força do elenco apesar das baixas e projetou o duelo atrasado da 12ª rodada.

"O Palmeiras sempre teve bons jogadores em todas as posições e isso eleva o nível do treino. É óbvio que os jogadores convocados têm a importância deles, mas também quem ficou aqui tem uma importância muito grande e vai dar conta do recado, com certeza. Todo mundo está preparado, já jogou bastantes jogos importantes esse ano, então, com certeza, vai ser um bom jogo contra o Juventude", disse o camisa 23.

Jogo contra o Juventude pode fazer Palmeiras abrir vantagem

O Palmeiras pode abrir vantagem na liderança do Brasileirão. Se vencer o Juventude, o Verdão fica três pontos na frente do Flamengo. Veiga apontou para o fato que não tem "jogo fácil" no Brasileirão e projetou o duelo contra o Juventude, que tenta sair da zona do rebaixamento.

"Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Todo time que vem jogar aqui vem muito motivado porque sabe que a gente é um dos times a ser batido no campeonato. Então, eu sempre falo que o nosso compromisso é com a gente mesmo, fazer o nosso melhor, colocar a nossa intensidade e, com certeza, a gente vai fazer um grande jogo", projetou Veiga.

Os números de Veiga na temporada

Jogos: 39 (23 como titular)



Gols: 4



Assistências: 7

Virada no clássico dá motivação para sequência

Na última rodada, o Palmeiras venceu o São Paulo, por 3 a 2, de virada, no Morumbis. Com o resultado, o Verdão assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos. A equipe de Abel Ferreira ultrapassou o Flamengo em número de vitórias.

"Ganhar clássico tem um gosto diferente, ainda mais do jeito que foi, com uma virada muito boa no segundo tempo. Isso dá uma motivação muito grande para a gente, uma confiança muito grande para o nosso time. Estamos indo já para o final do campeonato e isso faz com que todo mundo se sinta importante também, afinal todo mundo vai precisar de todo mundo", declarou Veiga.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Juventude (12ª rodada do Brasileirão)



Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Palmeiras x Red Bull Bragantino (28ª rodada do Brasileirão)



Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)