Vitor Roque e cartolas do SPFC serão punidos no STJD? Comentaristas opinam

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou árbitros, dirigentes do São Paulo e Vitor Roque após o Choque-Rei. No Fim de Papo, Juca Kfouri e Paulo Massini debateram se as denúncias podem realmente se tornar punições.

A procuradoria do STJD denunciou os árbitros por não seguirem as regras, com possível suspensão de 15 a 120 dias. Carlos Belmonte e Rui Costa, dirigentes do São Paulo, foram enquadrados por xingamentos e podem pegar de 15 a 180 dias. Vitor Roque foi denunciado por postagem homofóbica, com risco de ficar fora de 5 a 10 jogos.

Juca: Não vai acontecer nada de extraordinário

O STJD é das coisas mais desmoralizadas que existem no país, porque são todos: 'me ajuda aqui no meu time que eu te ajudo quando for no caso do seu time'. Todos julgam de acordo com a camisa que vestem por baixo.

Não quero ser pessimista, não quero jogar pro diabo, mas não acredito que vai acontecer nada de extraordinário em nenhum desses denunciados pelo STJD.

Juca Kfouri

Massini: Não vai dar em nada

O problema é que isso vai dar no boi descansando no morrinho -- em nada. Porque vai trocar por uma cesta básica, vai fazer não sei o que, vai andar pra lá, daqui pra cá, um efeito suspensivo.

Paulo Massini

