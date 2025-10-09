Pulgar treina com grupo pela 1ª vez e indica retorno em Flamengo x Botafogo

Longe dos gramados desde 29 de junho, Erick Pulgar treinou hoje pela primeira vez com o grupo e aumentou ainda mais as chances de retornar no clássico entre Flamengo e Botafogo, no próximo dia 15, no Nilton Santos (RJ), pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O volante está recuperado da cirurgia feita no quinto metatarso do pé direito. A lesão aconteceu no duelo contra o Bayern de Munique (ALE), nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

O chileno enfrentou um longo processo de recuperação. Até então, ele era titular absoluto e homem de confiança do técnico Filipe Luís.

Pulgar já havia se reapresentado ontem junto com parte do elenco. Os jogadores mais desgastados, porém, retornaram aos treinos somente hoje. O grupo ganhou alguns dias de folga, nesta Data Fifa, após a derrota por 1 a 0 para o Bahia, em Salvador (BA), no último domingo.

Saúl segue como dúvida

Desfalque diante do Tricolor baiano por conta de dores no tornozelo esquerdo, Saúl segue como dúvida. O espanhol segue com um incômodo e fez um trabalho à parte com a fisioterapia e preparação física. O jogador também se reapresentou ontem para acelerar o processo de recuperação.