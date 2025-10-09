Pulgar treina com elenco, e Flamengo inicia preparação para pegar o Botafogo

Nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu, o Flamengo iniciou a preparação para o clássico contra o Botafogo, pela 28ª rodada do Brasileirão, com uma boa notícia: o retorno de Erick Pulgar aos treinos. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

O volante chileno participou normalmente das atividades com o elenco. Ele se recupera de uma fratura no quinto metatarso do pé direito e não atua desde a eliminação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, no dia 29 de junho.

O Rubro-Negro venceu apenas um dos últimos cinco compromissos, sequência que custou a liderança do Campeonato Brasileiro - agora ocupada pelo Palmeiras. A oscilação também se refletiu na Libertadores, em que a equipe teve dificuldades para superar o Estudiantes, da Argentina, nas quartas de final, avançando apenas nos pênaltis.

A pausa para a Data Fifa surge em momento oportuno para o técnico Filipe Luís, que ganha tempo para ajustar o ataque e tentar resgatar o protagonismo de Arrascaeta. O Flamengo ocupa a segunda colocação do Brasileirão, com os mesmos 55 pontos do Palmeiras, mas leva desvantagem no número de vitórias.