Procuradoria do STJD denuncia árbitros, dirigentes do São Paulo e jogador do Palmeiras

As polêmicas no clássico entre São Paulo e Palmeiras, no último domingo, seguem rendendo. A Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) denunciou árbitros, dirigente do Tricolor e o atacante do Verdão, Vitor Roque. O duelo terminou com a vitória palmeirense, de virada, por 3 a 2, no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quais foram as denúncias do STJD?

Arbitragem polêmica

O árbitro de campo Ramon Abatti Abel e o árbitro de vídeo (VAR) Ilbert Estevam da Silva foram denunciados no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz sobre "deixar de observar as regras da modalidade". Ambos podem receber punições de 15 a 120 dias. A dupla foi afastada pela CBF.

Dirigentes do São Paulo protestaram contra os árbitros

Os diretores do São Paulo Rui Costa e Carlos Belmonte foram enquadrados no artigo 258 do CBJD, que cita "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". Na súmula do jogo, o árbitro relatou xingamento dos dirigentes do Tricolor no túnel de acesso aos vestiários.

"Informo que no final do jogo no túnel de acesso aos vestiários, próximo à porta do vestiário da arbitragem se encontrava Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, que, de maneira ofensiva, proferiu as seguinte palavras. 'Filma ele, a vergonha, ele aí. O VAR não veio'. Informo ainda que, ao seu lado, se encontrava Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo, que, de maneira ofensiva, proferiu as seguintes palavras: 'vai tomar no c..., uma vergonha'". Informo que ambos foram identificados pelo delegado da partida", relatou o árbitro na súmula.

Em caso de condenação, a punição prevista no artigo 258 para dirigentes é de suspensão de 15 a 180 dias.

O São Paulo protestou contra possíveis erros. O mais cobrado foi o possível pênalti não marcado quando a equipe ainda vencia o clássico por 2 a 0. No lance, que ocorreu aos seis minutos do segundo tempo, Tapia foi derrubado por Allan sem querer dentro da área, mas a arbitragem viu um "escorregão" do palmeirense.

Além disso, o Tricolor entende que houve falta em Tapia na origem do primeiro gol do Palmeiras, marcado por Vitor Roque, e alega que Gustavo Gómez e Andreas Pereira deveriam ter sido expulsos.

Vitor Roque faz postagem homofóbica

O atacante do Palmeiras, Vitor Roque, entrou em uma polêmica depois do clássico. O camisa 9 publicou uma imagem no seu perfil do Instagram de um tigre mordendo o pescoço de um veado. O "Tigrinho", como é chamado pela torcida, foi enquadrado no artigo 243-G: "praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência".

A punição varia entre cinco e dez jogos, além de multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).