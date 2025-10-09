Topo

Primavera abre venda física de ingressos para final da Copa Paulista

09/10/2025 13h47

O torcedor do Primavera pode adquirir o ingresso para o jogo de volta da final da Copa Paulista, contra o XV de Piracicaba, a partir desta quinta-feira. O clube abre a venda física das entradas, em Indaiatuba, às 14h (de Brasília). A bola rola no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba, às 18h deste sábado.

A comercialização acontece quinta e sexta-feira, das 14h às 1830, e no sábado, das 9h às 14h, na bilheteria do setor visitante (esquina da Rua Walter Gadia com a Rua Carlos Gomes). Os ingressos custam R$ 30,00 (meia-entrada por R$ 15,00).

Vantagem primaverina

O Primavera chega confiante após vencer o jogo de ida no Moisés Lucarelli, em Campinas, por 1 a 0. Brunão marcou o gol que deu a vitória ao time primaverino.

Já o XV de Piracicaba precisa vencer de qualquer jeito para ser campeão. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Busca pela taça

Segundo maior campeão, o XV de Piracicaba busca conquistar a Copa Paulista pela terceira vez e igualar o Paulista como maior campeão. O clube levantou a taça em 2016 e 2022. Já o Primavera espera conquistar o torneio pela primeira vez.

Transmissão da TV Gazeta

A partida de volta da final da Copa Paulista será transmitida pela TV Gazeta.

