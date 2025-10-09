Topo

Esporte

Presidente do Palmeiras será consultada em decisões estratégicas na Fifa

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante jogo contra o Corinthians - Ettore Chiereguini/AGIF
Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante jogo contra o Corinthians Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
do UOL

João Kerr

Colaboração para o UOL

09/10/2025 05h30

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi nomeada pela Fifa para integrar a Comissão de Grupos de Interesse do Futebol Masculino. O mandato na comissão permanente terá início em 2025 e se estenderá até 2029, período no qual Leila terá poder consultivo em decisões estratégicas.

A empresária atuará especificamente na pasta de competições do futebol masculino dentro da estrutura da comissão. O grupo é composto por aproximadamente 20 pessoas, distribuídas entre diferentes regiões do mundo.

A nomeação coloca Leila como única representante feminina entre os indicados brasileiros para a comissão. Ao lado dela, foram convocados Thairo Arruda, CEO do Botafogo, Júlio Avellar, diretor de competições da CBF, e Samir Xaud, presidente da entidade nacional.

A Men's Football Stakeholders Committee representa uma das nove comissões permanentes da Fifa, criada em 2017 para fortalecer o diálogo entre a entidade e os principais stakeholders do futebol profissional. A primeira reunião do grupo ocorreu em março de 2017, estabelecendo as bases para maior transparência na governança do futebol.

Como funciona o cargo

Na função, Leila deve assessorar o Conselho da Fifa em questões estruturais do futebol, especialmente nas relações entre clubes, jogadores, ligas, associações e confederações. A comissão analisa aspectos técnicos e estruturais do esporte, como regras, diretrizes e calendários, propondo recomendações e regulamentos para aprovação do conselho.

A presidente do Palmeiras participará de reuniões periódicas que produzem relatórios e recomendações encaminhadas ao Conselho da Fifa. A comissão trabalha em conjunto com outros grupos técnicos, incluindo as comissões de Competições e Jurídica da organização mundial.

Desde sua criação, a comissão implementou reformas significativas no futebol mundial, incluindo revisões no sistema internacional de transferências e mudanças na estrutura do calendário de partidas internacionais. O grupo atua como elo entre as demandas de clubes, jogadores e ligas com a governança da Fifa.

Os recursos para as atividades do grupo são geridos diretamente pela Fifa, embora não haja divulgação pública de valores específicos destinados exclusivamente à comissão.

A Comissão de Grupos de Interesse do Futebol Masculino anteriormente contava com o ex-jogador Cafu e o ex-presidente da CBF Ednaldo Rodrigues. A nova composição inclui pela primeira vez representantes diretos de clubes brasileiros na estrutura permanente.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Palmeiras tem dobradinha em casa como trunfo para abrir vantagem no topo do Brasileirão

Veja situação de jogadores em fim de contrato com o Corinthians

Após goleada, Ananias pede foco ao Santos em jogo decisivo no Paulista sub-20

São Paulo deve ter desfalque de convocados em duelo com o Grêmio

Seleção vive loucura de fãs e volta a se sentir respeitada na Coreia do Sul

Quem é o zagueiro brasileiro que tem missão de parar Memphis e a Holanda

Flamengo adota estratégia digital para justificar insurgência contra Libra

Crespo aprova ideia de abrir treinos no São Paulo e vai definir os dias

Rio/Niterói vê legado de 2016 como arma para vencer Assunção por Pan 2031

Corinthians vê DM esvaziar, mas adota cautela com quarteto liberado

Presidente do Palmeiras será consultada em decisões estratégicas na Fifa