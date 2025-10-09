Topo

Presidente do Fluminense cobra "padronização dos critérios" e critica uso do VAR

09/10/2025 16h18

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, utilizou seu perfil oficial no Instagram para criticar a arbitragem após a derrota para o Mirassol, na noite da última quarta-feira, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. O dirigente citou a falta de critério dos profissionais de arbitragem e sugeriu menos intervenção do VAR.

"A arbitragem brasileira precisa parar e se reciclar. Não é possível que, rodada após rodada, os erros se repitam de forma absurda. Falo não somente dos jogos do Fluminense, mas de todos os equívocos cometidos a cada quarta e domingo contra todos os clubes. A falta de critério é alarmante. Cada árbitro apita do seu jeito e o VAR interfere nas decisões do campo a todo momento. Precisamos de padronização dos critérios e menos interferência do VAR em lances interpretativos definidos pelo árbitro de campo. O problema da arbitragem brasileira é a falta de critério e interpretação variada a cada jogo. A banalização do VAR está acabando com o futebol brasileiro", escreveu Bittencourt.

O mandatário reclamou do gol anulado de Lucho Costa, aos 31 minutos do primeiro tempo. No lance em questão, o VAR viu falta de Canobbio no início da jogada e anulou o tento. O árbitro de campo, Rodrigo José Pereira de Lima, não assinalou a irregularidade na hora. O presidente comparou o ocorrido com o polêmico pênalti não marcado para o São Paulo no clássico contra o Palmeiras, no último domingo.

"Vejam que o VAR não viu falta no lance de São Paulo x Palmeiras dentro da área, mas viu falta do Cannobio no lance em que o jogador do Mirassol pisa na bola e cai no chão", pontuou.

"A cada gol que se faz no futebol brasileiro, o VAR, munido de uma "lupa", tenta achar uma infração para anular o momento máximo do futebol que é a bola na rede. O torcedor não consegue mais explodir de emoção, porque um sujeito no Ar Condicionado volta o lance 1 minuto atrás e "acha" uma falta que o árbitro de campo não viu e que o time que tomou o gol sequer reclamou. Isso é uma insanidade!!", completou.

O presidente ainda lembrou de um gol anulado no empate com o Sport, em 2 a 2, e solicitou à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) um processo de mudança dos critérios da arbitragem, especialmente no VAR.

"No jogo contra o Sport, nos tiraram um gol legítimo, de forma idêntica, quando o jogo estava empatado em 0 x 0 e hoje fizeram de novo. E lá se vão pontos preciosos que vão interferir em nossa classificação final", disse.

"Solicito à CBF que em tão pouco tempo da nova gestão já mostrou tantos avanços e ótimas inovações como Fair Play Financeiro e um novo calendário, que possamos juntos, ao final do ano (CBF, Clubes, Árbitros e Federações) iniciar um processo de mudança nos critérios da arbitragem brasileira, em especial no VAR. Ou fazemos isso, ou seguiremos como o país que menos sabe usar o VAR no futebol. Está feio e vergonhoso", finalizou.

