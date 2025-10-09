Paulo Henrique celebra primeira convocação à Seleção: "Sonho de criança realizado"
O lateral direito Paulo Henrique, do Vasco, vive um dos momentos mais marcantes da carreira. Convocado de última hora para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, o jogador substitui Wesley, da Roma, cortado por lesão. A convocação representa a primeira oportunidade do atleta com a Amarelinha.
Em solo asiático, o vascaíno descreveu com emoção o que está sentindo neste início de trajetória com o grupo comandado pelo técnico Carlo Ancelotti.
"O sentimento é de sonho realizado, um sonho de criança, de toda a minha família, de todo mundo que me acompanha, dos meus amigos, de todo mundo que sonhou esse momento comigo. Estou realmente muito feliz, cansado realmente porque foi tudo muito corrido, a viagem foi muito longa, mas nada que ultrapasse o sentimento de gratidão a Deus e de alegria por estar representando a Seleção", contou.
Paulo Henrique é um dos destaques do Vasco nesta temporada e agora tenta aproveitar a chance para mostrar serviço no ambiente da Seleção. O lateral garantiu estar preparado para contribuir e aprender com o grupo.
"É uma oportunidade muito legal. Se eu tiver a oportunidade de jogar, vou tentar abraçar essa chance da melhor maneira possível, estudar bastante as seleções, entender como jogam e procurar explorar as brechas que deixarem. Temos todo um staff que vai nos passar o caminho, as melhores informações e funções táticas. Quero aproveitar bem o meu tempo aqui e aprender bastante", afirmou.
Com o lateral integrado, o elenco brasileiro está completo para os compromissos da Data Fifa. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium, e encara o Japão na próxima terça-feira (14), às 7h30, no Estádio de Tóquio.
Nos primeiros treinos em território sul-coreano, Ancelotti comandou atividades em campo reduzido, com foco em movimentações ofensivas, mas ainda não revelou a escalação que deve iniciar o amistoso.
Veja a lista dos convocados:
- Goleiros: Bento (Al-Nassr), John (Nottingham Forest), Hugo Souza (Corinthians)
- Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale) Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vitinho (Botafogo), Paulo Henrique (Vasco)
- Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Paquetá (West Ham)
- Atacantes: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).