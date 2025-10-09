Topo

Esporte

Paulo Henrique celebra primeira convocação à Seleção: "Sonho de criança realizado"

09/10/2025 00h29

O lateral direito Paulo Henrique, do Vasco, vive um dos momentos mais marcantes da carreira. Convocado de última hora para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, o jogador substitui Wesley, da Roma, cortado por lesão. A convocação representa a primeira oportunidade do atleta com a Amarelinha.

Em solo asiático, o vascaíno descreveu com emoção o que está sentindo neste início de trajetória com o grupo comandado pelo técnico Carlo Ancelotti.

"O sentimento é de sonho realizado, um sonho de criança, de toda a minha família, de todo mundo que me acompanha, dos meus amigos, de todo mundo que sonhou esse momento comigo. Estou realmente muito feliz, cansado realmente porque foi tudo muito corrido, a viagem foi muito longa, mas nada que ultrapasse o sentimento de gratidão a Deus e de alegria por estar representando a Seleção", contou.

Paulo Henrique é um dos destaques do Vasco nesta temporada e agora tenta aproveitar a chance para mostrar serviço no ambiente da Seleção. O lateral garantiu estar preparado para contribuir e aprender com o grupo.

"É uma oportunidade muito legal. Se eu tiver a oportunidade de jogar, vou tentar abraçar essa chance da melhor maneira possível, estudar bastante as seleções, entender como jogam e procurar explorar as brechas que deixarem. Temos todo um staff que vai nos passar o caminho, as melhores informações e funções táticas. Quero aproveitar bem o meu tempo aqui e aprender bastante", afirmou.

Com o lateral integrado, o elenco brasileiro está completo para os compromissos da Data Fifa. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium, e encara o Japão na próxima terça-feira (14), às 7h30, no Estádio de Tóquio.

Nos primeiros treinos em território sul-coreano, Ancelotti comandou atividades em campo reduzido, com foco em movimentações ofensivas, mas ainda não revelou a escalação que deve iniciar o amistoso.

Veja a lista dos convocados:

  • Goleiros: Bento (Al-Nassr), John (Nottingham Forest), Hugo Souza (Corinthians)

  • Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale) Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vitinho (Botafogo), Paulo Henrique (Vasco)

  • Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Paquetá (West Ham)

  • Atacantes: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Duelo entre Coreia do Sul e Brasil terá arbitragem catari; veja

Árbitro, cartolas do São Paulo e Vitor Roque são denunciados pela Procuradoria do STJD

Paulo Henrique celebra primeira convocação à Seleção: "Sonho de criança realizado"

Reinaldo celebra triunfo do Mirassol e rasga elogios a Negueba

América-MG e Vila Nova empatam e ficam em posição intermediária na tabela da Série B

América-MG empata com Vila Nova e aumenta sequência invicta como mandante

Everton Ribeiro revela sucesso em cirurgia: "Voltarei 100%"

São Paulo aguarda a publicação dos cinco áudios do VAR que pediu para a CBF

Com gol no fim da prorrogação, França elimina Japão e vai às quartas do Mundial sub-20

Após derrota para o Mirassol, Renê admite "vacilos" do Fluminense e critica arbitragem

Procuradoria do STJD denuncia árbitros, cartolas do São Paulo e Vitor Roque