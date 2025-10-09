Palmeiras tem dobradinha em casa como trunfo para abrir vantagem no topo do Brasileirão

O Palmeiras venceu o São Paulo de virada no último domingo e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, igualando a pontuação do Flamengo, mas superando o rival nos critérios de desempate. Agora, o Verdão tem uma dobradinha em casa como trunfo para abrir vantagem no topo da tabela.

O Alviverde recebe o Juventude neste sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada da Série A. Caso vença, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira pode abrir três pontos de vantagem sobre o Flamengo, que passa por um momento de instabilidade e venceu apenas uma das últimas cinco partidas.

A torcida alviverde promete empurrar o time até o último minuto no duelo contra o Juventude. Até a tarde da última quarta-feira, mais de 17 mil ingressos já haviam sido vendidos para o embate no Allianz. A venda geral de ingressos se inicia às 10h desta quinta-feira.

Depois, o Palmeiras mede forças contra o Red Bull Bragantino, novamente em casa, na próxima quarta-feira (15), também às 19h. O confronto, por sua vez, já é válido pela sequência do Brasileirão, que está na 28ª rodada.

A última série de partidas em casa terminou com um saldo extremamente positivo para o Palmeiras. No dia 20 de setembro, o Verdão goleou o Fortaleza por 4 a 1, pelo Brasileirão. Em seguida, no dia 24, venceu o River Plate por 3 a 1 e avançou às semifinais da Copa Libertadores.

Contra o Fortaleza, 35.324 torcedores estiveram presentes no Allianz Parque para apoiar o elenco alviverde. Já no jogo seguinte, 40.893 pessoas acompanharam in loco a classificação do Palmeiras às semifinais da Libertadores. A tendência, assim, é de um bom público nesta nova sequência em casa.

Dor de cabeça para Abel

O técnico Abel Ferreira terá uma dor de cabeça para escalar o Palmeiras nos próximos dois jogos, sobretudo na partida deste sábado contra o Juventude. O treinador não terá oito atletas à disposição, entre convocados, suspensos e lesionados.

O comandante não poderá contar com os convocados Aníbal Moreno e Flaco López (Argentina), Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Gustavo Gómez (Paraguai), além de Vitor Roque (suspenso), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita).

Números do Palmeiras como mandante no Brasileiro

O Palmeiras é o quarto melhor mandante do Brasileirão, com 74,4% de aproveitamento e 29 pontos conquistados. São nove vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em casa.

Nos quesitos de aproveitamento e pontos conquistados, o Verdão fica atrás apenas de Cruzeiro (76,2%), Flamengo (76,2%) e Bahia (76,9%). A Raposa e o Rubro-Negro conquistaram 32 pontos cada um, nessas condições, enquanto o Tricolor de Aço somou 30.

A equipe alviverde ainda defende uma invencibilidade de oito jogos no Allianz Parque no Brasileirão. São um empate (Mirassol) e sete vitórias (Atlético-MG, Grêmio, Ceará, Sport, Internacional, Fortaleza e Vasco). A última derrota foi em maio, por 2 a 0 para o Flamengo, pela 10ª rodada.

A presidente Leila Pereira foi nomeada pela FIFA como integrante da Comissão de Competições Masculinas de Clubes da entidade, com mandato válido de 2025 a 2029. Leia mais em nosso site ? https://t.co/aigBnMct2M pic.twitter.com/N5SHkpN9q7 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 8, 2025

Situação do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão no último domingo, depois de vencer o São Paulo, por 3 a 2, na 27ª rodada. O resultado deixou o Verdão com 55 pontos, empatado com o Flamengo, mas com uma vitória a mais que o time carioca.

Palmeiras: líder, com 55 pontos (17 vitórias, quatro empates e quatro derrotas)

Próximos jogos do Palmeiras

? Palmeiras x Juventude (jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão)

(jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)