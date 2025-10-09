Palmeiras faz treino tático, e Abel prepara escalação para jogo contra o Juventude

O Palmeiras fez um treino tático na manhã desta quinta-feira e deu sequência à preparação para o jogo atrasado contra o Juventude, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Como foi o treino?

Primero, os jogadores fizeram ativação física no centro de excelência do CT e em seguida foram a campo para aprimorar dinâmicas táticas, saídas de bola, balanços e marcações, além de outros aspectos. Ainda houve ensaios defensivos e ofensivos. Por fim, alguns atletas aperfeiçoaram cobranças de faltas.

Situação do Departamento Médico

O lateral direito Khellven (trauma no pé), o meio-campista Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita) e os atacantes Paulinho (cirurgia na perna direita) e Ramón Sosa (edema na coxa esquerda) cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Desfalques, dúvidas e novidades

O Palmeiras terá, pelo menos, oito desfalques para encarar o Juventude, entre convocados, lesionados e suspensos. O Verdão não poderá contar com Aníbal Moreno e Flaco López (Argentina), Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Gustavo Gómez (Paraguai), Vitor Roque (suspenso), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita).

Enquanto isso, Khellven e Ramón Sosa ainda são dúvidas. O lateral se recupera de um trauma no pé e, nesta semana, avançou na recuperação, fazendo trabalho em campo na segunda-feira. Sosa sofreu um edema na coxa esquerda no clássico do último domingo e seguiu o cronograma apenas na parte interna.

Por outro lado, Abel Ferreira pode ter novidades à disposição. O zagueiro Benedetti, o lateral direito Gilberto, os meias Erick Belé e Coutinho, além do atacante Luighi. O grupo do sub-20 tem participado das atividades e podem ser opções no banco.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão no último domingo, depois de vencer o São Paulo, por 3 a 2, na 27ª rodada. O resultado deixou o Verdão com 55 pontos, empatado com o Flamengo, mas com uma vitória a mais que o time carioca.

Próximos jogos do Palmeiras

?Palmeiras x Juventude (12ª rodada do Brasileirão)



Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Palmeiras x Red Bull Bragantino (28ª rodada do Brasileirão)



Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)