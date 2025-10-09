Palmeiras elogia áudio do VAR público, mas alfineta com erro de Calleri

O Palmeiras avaliou de forma positiva a divulgação dos áudios do VAR após o clássico e não pretende propor mudanças no protocolo da CBF, mas lembra de erro de 2022.

O que aconteceu

Internamente, o clube considerou positiva a decisão da entidade de divulgar as conversas do VAR nos lances mais contestados pelo rival. A avaliação é de que a divulgação comprova que ambos os lances foram devidamente analisados — o que, para a diretoria, representa avanço em relação a episódios anteriores.

Ao UOL, fontes lembraram que, em 2022, durante as oitavas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo, as linhas do impedimento de um pênalti sofrido por Calleri, que estava em posição irregular no início da jogada, não chegaram a ser traçadas e o áudio da cabine foi perdido após a máquina do VAR ser resetada. Luciano acabou convertendo da marca da cal, e o São Paulo avançou de fase naquela noite, na disputa de pênaltis.

Diferentemente do rival, o Palmeiras não pretende se manifestar oficialmente nem propor alterações no protocolo de divulgação dos áudios do VAR.

Segundo apurou o UOL, a diretoria defende que o debate sobre arbitragem deve seguir dentro dos fóruns adequados da CBF, sem manifestações públicas. O Palmeiras reclama de ter sido prejudicado em quatro lances no clássico.