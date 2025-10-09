Palmeiras aposta em invencibilidade contra rivais do Z4 para vencer vice-lanterna do Brasileiro

O Palmeiras tem uma campanha digna de líder na atual edição do Campeonato Brasileiro. O Alviverde assumiu o topo da tabela após uma virada épica sobre o São Paulo por 3 a 2, na última rodada, em pleno Morumbis. A equipe chegou aos 55 pontos e igualou a pontuação do Flamengo, levando a melhor nos critérios de desempate.

Ao se destrinchar a campanha do Palmeiras, é possível analisar dois pontos contrastantes: o ótimo aproveitamento contra adversários que estão na zona de rebaixamento, assim como os números aquém em partidas contra os rivais que figuram no G6 da Série A.

Aproveitamento contra rivais do Z4 é aposta contra o Juventude

Neste sábado, o Palmeiras encara o Juventude em compromisso atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque. O ótimo aproveitamento contra rivais do Z4 é uma aposta do Verdão para seguir no caminho das vitórias.

Na atual edição da competição, o Alviverde entrou em campo em cinco oportunidades contra três dos quatro times que integram a zona de rebaixamento no momento: Sport, Fortaleza e Vitória. A equipe palmeirense ainda está invicta contra os clubes do Z4.

Nestas cinco partidas, o Palmeiras somou quatro vitórias e um empate, com 86,7% de aproveitamento. A equipe alviverde balançou as redes 13 vezes e sofreu apenas cinco gols. De acordo com dados da plataforma Sofascore, o Verdão tem o segundo melhor aproveitamento contra equipes do Z4, ficando atrás apenas do Flamengo (100%).

O Alviverde venceu o Sport duas vezes (2 a 1 na Ilha do Retiro e 3 a 0 em casa). Também bateu o Fortaleza nos dois turnos (2 a 1 fora de casa e 4 a 1 no Allianz Parque). Por fim, empatou com o Vitória em 2 a 2 no Barradão.

Nesta reta final de Brasileirão, o Palmeiras ainda enfrenta dois rivais do Z4 (enfrenta o Juventude duas vezes e, depois, pega o Vitória) e faz confrontos diretos contra Cruzeiro, Flamengo e Mirassol, integrantes do G6.

A presidente Leila Pereira foi nomeada pela FIFA como integrante da Comissão de Competições Masculinas de Clubes da entidade, com mandato válido de 2025 a 2029. Leia mais em nosso site ? https://t.co/aigBnMct2M pic.twitter.com/N5SHkpN9q7 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 8, 2025

Números aquém contra o G6

Por outro lado, os números do Palmeiras contra o G6 do Campeonato Brasileiro tem deixado a desejar. O Verdão disputou 7 jogos contra os outros cinco primeiros colocados da tabela neste momento: Flamengo, Cruzeiro, Botafogo, Bahia e Mirassol.

Neste recorte, o Palmeiras amargou quatro derrotas, dois empates e somou apenas uma vitória, totalizando um aproveitamento de 23,8%. A equipe alviverde marcou apenas três gols e sofreu sete. Segundo dados do Sofascore, o time tem apenas o 11º melhor aproveitamento contra clubes do G6 nesta temporada.

O Verdão foi derrotado duas vezes pelo Bahia pelo placar de 1 a 0. Também perdeu para Flamengo (2 a 0 em casa) e Cruzeiro (2 a 1 em Belo Horizonte). Já os empates foram contra Mirassol (1 a 1 no Allianz) e Botafogo (0 a 0 em casa no primeiro turno). A única vitória veio contra o Alvinegro carioca, no Nilton Santos, por 1 a 0.

Para efeito de comparação, os outros dois candidatos ao título, Flamengo e Cruzeiro, possuem números superiores aos do Palmeiras contra rivais do G6. O time mineiro soma 83,3% de aproveitamento, enquanto o Rubro-Negro carioca acumula 52,4%.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão no último domingo, depois de vencer o São Paulo, por 3 a 2, na 27ª rodada. O resultado deixou o Verdão com 55 pontos, empatado com o Flamengo, mas com uma vitória a mais que o time carioca.

Palmeiras: líder, com 55 pontos (17 vitórias, quatro empates e quatro derrotas)

Próximos jogos do Palmeiras

? Palmeiras x Juventude (jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão)

(jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)