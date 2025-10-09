Onde vai passar Malta x Holanda pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Malta e Holanda entram em campo hoje (9), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nacional de Ta' Qali, em Malta, em jogo válido pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A Holanda venceu três das quatro primeiras partidas e segue invicta nas eliminatórias. A equipe de Memphis Depay bateu a Lituânia por 3 a 2 na rodada passada.

Já Malta ainda busca a primeira vitória no torneio classificatório. A seleção empatou com a Lituânia em 1 a 1 no último compromisso pela competição.

