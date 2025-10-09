Topo

Onde vai passar Malta x Holanda pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Memphis comemora gol da Holanda contra Lituânia, pelas Eliminatórias - Divulgação/X @OnsOranje
Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/10/2025 10h45

Malta e Holanda entram em campo hoje (9), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nacional de Ta' Qali, em Malta, em jogo válido pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A Holanda venceu três das quatro primeiras partidas e segue invicta nas eliminatórias. A equipe de Memphis Depay bateu a Lituânia por 3 a 2 na rodada passada.

Já Malta ainda busca a primeira vitória no torneio classificatório. A seleção empatou com a Lituânia em 1 a 1 no último compromisso pela competição.

Malta x Holanda -- Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 9 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nacional de Ta' Qali, em Malta
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

