Olimpia x São Paulo: saiba onde assistir ao duelo pela Libertadores feminina

09/10/2025 08h00

O São Paulo encara o Olimpia, do Paraguai, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores feminina.

Onde assistir?

A partida será televisionada pelo SporTV, Cazé TV, GOAT, Pluto TV, NSports e Xsports, mas você também acompanha toda a repercussão de Olimpia x São Paulo aqui no gazetaesportiva.com.

Como chegam as equipes

O Tricolor é o vice-líder do Grupo C da competição, com três pontos, atrás apenas do Colo-Colo, do Chile, com seis. O San Lorenzo, da Argentina, também soma três tentos, mas figura na terceira colocação porque a equipe do Morumbi tem um saldo de gols melhor.

Na última rodada, o São Paulo perdeu justamente para o Colo-Colo, por 1 a 0, em um confronto direto pela liderança do Grupo C. Justamente por isso, a equipe comandada pelo técnico Thiago Viana entrará em campo precisando da vitória a qualquer custo para assegurar a classificação para as quartas de final da Libertadores feminina.

O Olimpia, por sua vez, também sonha com a classificação. O time paraguaio perdeu os dois primeiros jogos e é o lanterna do grupo, mas pode avançar caso vença o São Paulo por três gols de diferença e o Colo-Colo derrote o San Lorenzo.

