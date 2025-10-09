São Paulo bate Olimpia com gol 'chorado' e avança na Libertadores Feminina
O São Paulo não decepcionou na última rodada do Grupo C da Libertadores Feminina, venceu o Olimpia por 1 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final sem precisar de uma combinação de resultados. O jogo ocorreu no Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.
O Tricolor marcou o único gol do embate no 2º tempo de maneira "chorada": a partir de um pênalti cobrado por Isa Guimarães que acabou com defesa da goleira e gol contra da zagueira Lorena Alonso, já no rebote.
O resultado coloca as Soberanas frente a frente com o Deportivo Cali na próxima fase. O duelo decisivo será disputado no domingo, também no Florencio Sola.
Ferroviária e Corinthians são as outras equipes brasileiras garantidas nas quartas de final. A equipe de Araraquara vai encarar o Del Valle, enquanto as "Brabas" têm pela frente o Boca Juniors — ambos os confrontos ocorrem no sábado.
Como ficou o Grupo C?
1 - Colo-Colo: 9 pontos
2 - São Paulo: 6 pontos
3 - San Lorenzo: 3 pontos
4 - Olimpia: 0 ponto
Como foi o jogo
O São Paulo iniciou tomando um susto dos grandes. Logo no minuto inicial do duelo, Tania Riso acertou a trave após cruzamento fechado em escanteio na ponta esquerda — na sobra, Pión voltou a carimbar o poste em nova investida de cabeça e, na sequência, mandou para cima do gol defendido por Carlinha.
A equipe paulista reagiu rápido e ficou na bronca com a arbitragem. Motivo? O desvio no braço da zagueira Lorena Alonso em chute de Crivelari que parou nas mãos de Isabel Ortiz. O VAR não foi acionado, e Marcelly Zambrano negou pênalti para as Soberanas.
Crivelari teve nova chance para marcar aos 33 minutos, quando Isa fez jogadaça pela direita e cruzou na busca por encontrar a companheira. A bola foi desviada pela goleira do Olimpia, e a atacante acabou atrapalha por Rolón na tentativa de empurrar para o fundo das redes.
O São Paulo foi para os vestiários contando com a sorte, já que o Colo-Colo abriu o placar sobre o San Lorenzo e deu uma forcinha para as brasileiras na tabela.
A sorte poderia ser ainda maior com bola na rede, mas o azar entrou em campo nos primeiros segundos do 2º tempo: Aline Milene recebeu lançamento, conseguiu tirar da zagueira e superou Ortiz com um toque de cobertura. O problema é que Lorena Alonso conseguiu afastar a bola em cima da linha — o gol chegou a ser validado, mas acabou anulado pelo VAR.
O gol brasileiro saiu no sufoco aos cinco minutos a partir de um pênalti: Isa Guimarães viu a goleira defender tanto sua cobrança quanto seu chute no rebote, mas a bola espirrou no joelho de Pión em meio ao tumulto e acabou nas redes: 1 a 0.
O gol fez as Soberanas controlarem o ritmo diante de um desnorteado Olimpia, que precisava da virada para sonhar com a chance de classificação, até o apito final.