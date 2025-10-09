O que esperar da Coreia do Sul, adversária do Brasil nesta sexta

Topo

Em meio à preparação para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil enfrenta, nesta sexta-feira, a Coreia do Sul, às 8h (de Brasília), no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul. O amistoso marca o reencontro das seleções após o duelo nas oitavas de final do Mundial do Catar, quando a Amarelinha venceu por 4 a 1.

A seleção sul-coreana vive um momento sólido. Classificada para a Copa do Mundo pela 11ª vez consecutiva, garantiu vaga no Mundial ao vencer o Iraque por 2 a 0. Nas Eliminatórias, registrou 16 partidas de invencibilidade, com 11 vitórias e cinco empates - 40 gols marcados e apenas oito sofridos.


No ciclo atual, foram 36 jogos, com 20 vitórias, 12 empates e apenas quatro derrotas. Sob o comando de Hong Myung-bo, a Coreia aposta em uma geração experiente e técnica. O principal nome segue sendo Heung-min Son, atacante do LAFC e ídolo do Tottenham, com 136 jogos e 53 gols pela seleção.

O confronto em Seul será o nono entre as seleções. O Brasil leva ampla vantagem, com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota - sofrida em 1999. Desde então, a Amarelinha venceu os últimos cinco encontros, incluindo a goleada na Copa do Catar, em 2022.

Em 2025, os coreanos acumulam cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota. Na última Data Fifa, em setembro, venceram os Estados Unidos por 2 a 0 e empataram com o México por 2 a 2.

